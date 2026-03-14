Tabla del descenso de la liga colombiana: Así va tras victoria del Cali

En la jornada 11 se juegan varios partidos que no solo son importantes para la tabla de clasificación general sino también para la del descenso de la que todos quieren salir. Uno de ellos es el Cúcuta Deportivo que por ser el recién ascendido necesita ganar y mantener una regularidad.

Cúcuta Deportivo 0-2 Deportivo Cali

Encuentro con dos involucrados en la tabla del descenso, tanto el equipo dirigido por Richard Páez como el de Rafael Dudamel estaban urgidos de un triunfo en el partido jugado en el estadio General Santander.

El primer tiempo terminó empatado a cero goles, pero en el inicio del segundo fue el Cali el que desequilibró el marcador al minuto 47 con una anotación de Avilés Hurtado quien repitió y marcó el segundo con un golazo de chalaca en medio del área.