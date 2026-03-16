Horóscopo del profesor Salomón HOY lunes 16 de marzo 2026: Virgo y Acuario vivirán lo bello del amor

METADATOS: Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para el inicio de la tercera semana de marzo, en donde signos como Tauro y Escorpio tendrán bendiciones laborales, mientras que otros como Cáncer y Leo deberán reflexionar para tomar decisiones importantes en esta semana.

El 16 de marzo (1 del poder + 6 del orden = 7) destaca por llevar el número de Dios. A los nacidos este día se les considera personas muy equilibradas tanto en sus apartados espirituales como materiales, además de ser inteligentes, lo que les lleva a ayudar a los demás a encontrar su camino y llevar una vida saludable. Su número es el 7628.

Finalmente, el profesor Salomón le recomienda prender una vela blanca y rezar por sabiduría, salud y riqueza.

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Recomendaciones del día

Para hoy, el color del día es el negro .

. el número, 2503 .

. la fruta a comer, la fresa.

Tenga en cuenta que la luna está en etapa de cuarto menguante, que limpia y renueva sus energías. Asimismo, se le recomienda prender una vela blanca y pedir por que se le muestre el camino que debe seguir.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Se vendrán buenas noticias en el apartado laboral, ya que obtendrá una bendición para mejorar sus relaciones dentro de este entorno, conseguir trabajo si no tiene o incluso obtener un ascenso. También habrá un dinero que le llegará próximamente, además de posibles negocios que le propongan, así que esté al tanto de las oportunidades económicas que tenga en vilo.

Número: 7468

Tauro

Es momento de ponerle especial atención a lo laboral, en donde debe ser crítico con su desempeño y estar al tanto de esas oportunidades que se le han presentado. Si es certero con su análisis, va a lograr mejorar su situación. Además de eso, cabe añadir que se viene una celebración, más que todo asociada con unos documentos que se darán a su favor.

Número: 7815

Géminis

Se viene un dinero durante esta semana, y le servirá para cubrir sus gastos. Por otro lado, ojo con su salud, la depresión y estrés que maneja llevan un tiempo moderado sobre energías, y eso tendrá consecuencias. No se deje sobrellevar por sus emociones inmediatas.

Número: 2836

Cáncer

Es un momento de reflexión importante porque los arcanos sienten que está llevando las cargas de los demás y eso está afectando sus propios sentimientos. Deje que cada persona asuma sus responsabilidades y encuentre las soluciones por su cuenta. Si se permite centrarse en su propio ámbito, hallará oportunidades interesantes en lo laboral, y la escalera del éxito augura que algo se le solucionará a final de la semana.

Número: 5900

Leo

El arcano del ermitaño le recomienda usar la sabiduría por sobre sus emociones en las decisiones que deba tomar por esta época, ya que vendrán oportunidades nuevas a nivel laboral, y deberá decantarse por lo que sea correcto, no lo que le guste. Eso sí, no se preocupe, porque la estrella de la suerte augura que algo bonito se cumplirá, de modo que tendrá bendiciones pronto.

Número: 1988

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Virgo

El amor será la energía que rija su semana, y será un sentimiento favorable y transversal, ya que le permitirá experimentar de primera mano el cariño y nuevas posibilidades de negocio o sociedades que demuestran que la fraternidad hace parte de todos como humanos. Por otro lado, es recomendable que esté pendiente de su apartado de salud, ya que puede tener afecciones en la columna o en el estómago. Cuídese.

Número: 1577

Libra

Esta será una semana próspera donde se le presentarán varios proyectos u acometidas que se le darán satisfactoriamente. También tendrá bendiciones económicas e incluso podrá tener una oportunidad de viaje, aunque es su decisión si aprovecharla o no.

Número: 2148

Escorpio

Todo lo relacionado a lo laboral tendrá una bendición durante esta semana, pero para esto debe gestionar sus emociones. Deje la rabia, el desespero, la impaciencia, pues son sentimientos que no le permiten ver aquello que se le presenta. El arcano del as de espadas, que simboliza el triunfo le espera a los integrantes de este signo que sean disciplinados y vean con claridad su propia vida.

Número: 1365

Sagitario

Se vienen viajes, desafíos u otras novedades que se le presentarán, pero debe tener cuidado, ya que el arcano de la muerte sugiere que deje atrás ciertas cargas que lo atan al pasado si quiere vivir en plenitud esta nueva etapa. También debe tener en cuenta que hay un documento, trámite u objeto que reaparecerá y le dará alegría.

Número: 0156

Capricornio

Se viene una sacudida importante que lo/la puede agarrar desprevenido/a, y esto será una prueba de la vida para analizar su capacidad de reacción, mas no se asuste, pues luego vendrá el arcano del sol a traerle tranquilidad. Añadido a eso, habrá algo relacionado a dinero que se dará a su favor y le traerá estabilidad económica.

Número: 0352

Acuario

La rueda de la fortuna está rodando a su favor durante esta semana. Esto significa que tendrá un alivio en los apartados de su vida. A esta bendición se suma los arcanos de la emperatriz y el as de copas, quienes impulsarán su desarrollo personal.

Número: 6606

Piscis

Las cosas van a estar bien y tendrá una semana de logros y estabilidad. Si tenía planes de invertir en algo relacionado a finca raíz, es el momento de dar un paso adelante en esto.

Número: 1238

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