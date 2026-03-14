5 alimentos efectivos para aliviar el dolor muscular: tienen altas propiedades antiinflamatorias

El dolor muscular es una de las sensaciones muy comunes que la mayoría de las personas ha sentido en algún momento, especialmente después de hacer ejercicio por varios días seguidos, movimientos nuevos o esfuerzos realizados en la vida diaria.

De acuerdo con la Clínica Mayo, este dolor puede variar de leve a fuerte, afectar desde una zona pequeña hasta todo el cuerpo, e incluso aparecer o empeorar después de la actividad física o con el tiempo. La mayoría de los malestares musculares desaparece por sí solos en poco tiempo, y puede estar acompañado de inflamación, rigidez o calambres.

Frente a esto, un factor que puede ayudar a aliviar el dolor muscular son los alimentos; aquí le contamos cuáles son los 5 que son bastante efectivos.

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Los 5 alimentos más saludables para aliviar el dolor muscular

Debe tener en cuenta que, la alimentación juega un papel clave en la recuperación, ya que ciertos nutrientes ayudan a reducir la inflamación, reparar tejidos y disminuir la sensación de dolor, acelerando así la recuperación y mejorando el bienestar general.

Espicana

De acuerdo con la Academia Española de Nutrición y Dietética, la espinaca y demás verduras verdes contienen flavonoides y carotenoides, compuestos con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Ayudan a reparar las fibras musculares dañadas y reducen la fatiga, facilitando que los músculos se recuperen más rápido.

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Jengibre

Por otro lado, el portal oficial de la National Library of Medicine, indica que el jengibre contiene flavonoides y carotenoides, compuestos con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Ayudan a reparar las fibras musculares dañadas y reducen la fatiga, facilitando que los músculos se recuperen más rápido.

Salmón

El salmón es uno de los más comunes y de los cuales más recomiendan, ya que contiene proteínas de alta calidad y ácidos grasos omega-3, que reducen la inflamación en los músculos y articulaciones. Esto ayuda a disminuir el dolor y favorece la reparación del tejido muscular dañado tras el ejercicio intenso.

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Cerezas ácidas

Son ricas en antioxidantes llamados antocianinas, que combaten los radicales libres generados durante el ejercicio. Las cerezas ácidas reducen el daño muscular y la inflamación, acelerando la recuperación y disminuyendo la rigidez de los músculos.

Nueces o almendras

Son fuente de magnesio, vitamina E y grasas saludables, nutrientes que contribuyen a disminuir la inflamación y proteger las células musculares del estrés, favoreciendo la función muscular y la recuperación.

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Consejos para aliviar el dolor muscular

Relajar los músculos es importante en el momento en el que comienza a haber dolor o el cansancio en el cuerpo. Cuando un músculo está muy tenso, puede doler y sentirse duro. Si encuentra la manera correcta a descansar y a soltarse poco a poco, por esa razón le indicaremos algunos consejos que puede tener en cuenta para aliviar el dolor muscular.