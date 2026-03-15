Abren inscripciones para diplomado gratuito de turismo accesible en Colombia: así puede participar

Así podría aprender sin costo desde casa: algunas opciones de diplomados virtuales en Colombia

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo habilitó una convocatoria para participar en el primer Diplomado en Gestión del Diseño Universal para el Turismo, una iniciativa con la que el Gobierno busca fortalecer la accesibilidad en los destinos turísticos del país y avanzar hacia un modelo de turismo más incluyente.

El programa contará con 1.000 cupos y está orientado a que los actores del sector turístico incorporen criterios de accesibilidad en la planeación, diseño y prestación de servicios, de manera que más personas puedan disfrutar de la oferta turística del país.

Según explicó la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales Rojas, el objetivo es avanzar hacia un modelo de turismo que permita que más personas puedan disfrutar de los destinos del país.

“Esta formación permitirá que los actores del sector diseñen servicios turísticos pensados para todas las personas, garantizando que la riqueza natural y cultural de Colombia pueda disfrutarse sin limitaciones”, indicó la funcionaria.

De qué trata el diplomado en turismo accesible del MinComercio

La formación abordará temas relacionados con la eliminación de barreras físicas, comunicativas y de servicio que pueden enfrentar las personas con discapacidad o con necesidades específicas al momento de viajar.

En este sentido, el programa busca que destinos, operadores y prestadores de servicios puedan avanzar hacia experiencias turísticas más inclusivas, donde personas con discapacidad visual, auditiva, motriz o cognitiva tengan mayores facilidades para acceder a la oferta del país.

Quiénes pueden inscribirse al diplomado de turismo accesible

El programa está dirigido a actores vinculados al sector turístico, entre ellos:

Operadores turísticos

Prestadores de servicios turísticos

Empresarios del sector

Funcionarios públicos relacionados con turismo

Académicos y estudiantes interesados en turismo accesible

La convocatoria también busca fortalecer las capacidades de quienes participan en la planificación y gestión de destinos turísticos en distintas regiones del país.

Cómo inscribirse al diplomado de turismo accesible

El diplomado tendrá una intensidad de 110 horas y se desarrollará en modalidad 100 % virtual, lo que permitirá la participación de personas de distintas regiones de Colombia.

La plataforma en la que se impartirá el programa fue diseñada con estándares internacionales de accesibilidad, lo que facilita la participación de personas con diferentes tipos de discapacidad.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de marzo y se realizarán a través del formulario habilitado por el Ministerio de Comercio y podrá encontrar aqui. Estará disponible hasta fecha limite o hasta completar los 1.000 cupos disponibles.

Formulario de Incripción: Diplomado en Gestión del Diseño Universal para el Turismo