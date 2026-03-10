Empleo en el exterior: SENA anuncia 200 vacantes para trabajar en España, así puede aplicar

De fondo: Mujer celebrando. En la imagen también se encuentra la bandera de España y un logo del Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia (Crédito: Getty IMAGES / SENA)

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ha anunciado una alianza con un importante grupo empresarial español, acreditado por Inmigración España y por el Ministerio de Inmigración de Madrid, el cual está buscando perfiles colombianos para trabajar en España.

Las postulaciones están abiertas desde el 6 de marzo de 2026 y darán cierre al cumplirse el número de candidatos postulados solicitados por la empresa hasta del 19 de abril de 2026.

¿Qué vacantes y perfiles oferta el SENA para trabajar en España?

Habrá cerca de 200 vacantes disponibles en perfiles como:

Tecnólogo en electricidad.

Tecnólogo en electricidad industrial.

Tecnólogo en electricidad industrial y de potencia.

Tecnólogo en distribución de la energía eléctrica.

Especializados en redes de alta, media y baja tensión.

Ingenieros eléctricos con experiencia en sistemas de potencia y distribución.

¿Qué experiencia se necesita para aplicar a las vacantes del SENA para trabajar en España?

Se necesita una experiencia mínima de 36 meses (3 años) comprobables en el sector de distribución eléctrica, específicamente en maniobras de red y líneas de potencia.

Debido a esto, se requieren conocimientos técnicos avanzados para el mantenimiento e instalación de estas redes. También se busca experiencia en prevención de riesgos eléctricos, coordinación con cuadrillas, elaboración de reportes técnicos y adaptabilidad para trabajar en campo en diversas condiciones y entornos.

¿Qué funciones se ejercen en las ofertas del SENA para trabajar en España?

Entre las labores que desempeñarán los seleccionados, habrá especial énfasis en la instalación, construcción y mantenimiento de redes eléctricas y de telecomunicaciones, tanto de baja como de media tensión.

También se incluye:

Montaje de cuadros eléctricos.

tendido de cableado.

Instalación de apoyos, estructuras y elementos de protección para garantizar el correcto funcionamiento de las redes de distribución y transmisión de energía.

¿Cuáles son las condiciones laborales de las vacantes para trabajar para España con el SENA?

Si es seleccionado, tendrá un contrato de trabajo a tiempo indefinido. La duración está sujeta a la continuidad de la relación laboral y, en el caso de trabajadores extranjeros, a la vigencia de su autorización de residencia y trabajo en España.

El salario es de 1.833 euros/bruto mensual ($8.026.810 COP), que puede elevarse hasta los 2.500 euros/bruto mensual ($10.945.650 COP) de acuerdo con su experiencia, perfil y desempeño a nivel laboral.

También contará con todas la prestaciones laborales, incluyendo seguridad social, salud, vacaciones remuneradas y horas extras reconocidas.

¿En qué lugares de España se trabajará con las ofertas de trabajo del SENA?

En caso de ser seleccionado, será trasladado a una de las siguientes ciudades de España

Murcia.

Palma.

Alicante.

Albacete.

Ibiza (Isla).

¿Cómo participar en las convocatorias internacionales de trabajo del SENA?

Los interesados en participar en esta convocatoria deberán cumplir al 100% con el perfil solicitado por el empresario. Así entonces, esto es lo que debe hacer:

Los candidatos deberán registrar su hoja de vida en la aplicación web de la Agencia Pública de Empleo SENA https://ape.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx

en la aplicación web de la Agencia Pública de Empleo SENA https://ape.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx Después, deben buscar en la plataforma la vacante de su interés, según se relacionan en esta publicación. El ID de la solicitud es 4079026

Si el proceso de selección se realiza en modalidad presencial, las personas preseleccionadas deberán tener disponibilidad para desplazarse al proceso de selección de cuenta propia, a la ciudad que se determine.

Si este se realiza en modalidad virtual, los candidatos preseleccionados serán contactados por la empresa para verificación del perfil, luego se citará a una entrevista virtual, en el mes indicado por la empresa, por lo que se deberá tener disponibilidad para conectarse en la fecha y hora indicada.

Tenga en cuenta que la empresa asumirá el pago del tiquete aéreo hasta España para incorporarse, además de pagar el primer mes de su estadía y asesorarlo con la gestión migratoria necesaria para oficializarse en el país ibérico.

