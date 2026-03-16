Este lunes 16 de marzo, la fiscalía imputará cargos a dos funcionarios de la alcaldía de Tunja

Para este lunes 16 de marzo a las 9 de la mañana está programada la audiencia de imputación de cargos contra la secretaria de Infraestructura de la alcaldía de Tunja, Lina María Bautista Avellaneda y el ingeniero, Yeison Alfonso Sarmiento Fautoque

Tunja

Para este lunes 16 de marzo a las 9 de la mañana está programada la audiencia de imputación de cargos contra la secretaria de Infraestructura de la alcaldía de Tunja, Lina María Bautista Avellaneda y el ingeniero, Yeison Alfonso Sarmiento Fautoque por presuntos hechos de corrupción cuando ambos estuvieron en la empresa Ecovivienda.

El turno el jueves 19 de marzo a las 9 de la mañana será para el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov y la gestora social del municipio, María Luisa Pedraza Canaría, quien además es la mamá de la mujer del alcalde, Sara Catalina Pedraza, a quien ya le imputaron cargos por presunto interés indebido en la celebración de contratos.

Estas audiencias se realizan en medio de los recursos de adición y aclaración que están haciendo tanto el abogado defensor del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov como varios coadyuvantes de la defensa ante el Consejo de Estado quien ya falló en segunda instancia la demanda de nulidad electoral de Krasnov.