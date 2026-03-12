Gobernador de Boyacá pide a alcalde de Tunja rectificar afirmación sobre supuestos pedidos de cargos

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, respondió a las recientes declaraciones del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, y le pidió públicamente que rectifique afirmaciones relacionadas con supuestas presiones políticas para obtener cargos en la administración municipal. El pronunciamiento se dio este jueves durante la inauguración de la planta de biogás de la empresa Urbaser en el relleno sanitario de Pirgua, en la capital boyacense.

Durante su intervención, el mandatario departamental negó haber solicitado puestos en el gobierno municipal y aseguró que las declaraciones del alcalde no corresponden a la realidad. «...Jamás le he pedido ni un puesto. Yo no sé por qué sale hoy a decir eso y le pido al alcalde que rectifique si alguna vez yo le he pedido un puesto. Si lo he hecho, renuncio a la gobernación. Nunca le he pedido un puesto... », afirmó Amaya ante los asistentes al evento.

El pronunciamiento se produce en medio de la controversia política que atraviesa la ciudad tras la decisión del Consejo de Estado de anular la elección del alcalde de Tunja. En ese contexto, las tensiones entre el gobierno departamental y la administración municipal se han intensificado, especialmente frente al proceso para designar un alcalde encargado y convocar nuevas elecciones en la ciudad.