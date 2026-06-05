Líder denuncia suspensión de la obra del Coliseo en el barrio San Antonio de Tunja

La presidenta de la JAC Junta de Acción Comunal del barrio San Antonio de Tunja, Yolanda Córdoba Rincón, manifestó que la misma comunidad se puso la camiseta y arregló un muro de contención, sin embargo, está inconcluso el Coliseo.

“Con orgullo informamos que la Junta de Acción Comunal construyó un muro de contención de hierro en el parque del kiosco contiguo a la iglesia. Se hizo una excavación de terreno para garantizar la estabilidad, se hizo un encofrado en hierro para dar soporte estructural y se utilizó materiales resistentes para que aseguraran la durabilidad en el tiempo. Hay que decir que los recursos económicos que se utilizaron fueron de los alquileres que nosotros le hacemos al Salón Comunal”.

Este muro de contención embellece el barrio, y según cuenta Córdoba, también hay una rampa de acceso para que los adultos mayores que tienen dificultad para avanzar puedan transitar con muletas, silla de ruedas. Sin duda este muro fue necesario adecuarlo ya que se había caído el año pasado “le hicimos la solicitud a Secretaría de Infraestructura por Gestión del Riesgo que por los temblores y todo lo que venía ocurriendo pero no quisieron intervenir”, señaló.

De otra parte, la líder comunal manifestó que no todo es positivo ya que viene pasando una situación compleja con el Coliseo “la falta de avance ha permitido que el coliseo sea utilizado e invadido por habitantes de calle, lo que ha generado graves problemas de seguridad, y situaciones que afectan la convivencia y la tranquilidad de las familias del sector”.

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“Asimismo, exigimos el cumplimiento del contrato registrado en el SECOP, donde está contemplado el arreglo y el reparcheo de la Calle 12. Esta vía se encuentra en pésimas condiciones, dificultando la movilidad y aumentando el riesgo de accidentes. La comunidad reclama que se cumpla lo pactado y que se garantice la inversión en infraestructura que tanto necesitamos”.

“En nombre de la Junta de Acción Comunal y de los habitantes del barrio San Antonio, hago un llamado urgente a las autoridades municipales para que retomen las obras del Coliseo San Antonio, realicen la pavimentación de la Calle 12 y aseguren espacios seguros y adecuados para el bienestar de nuestra comunidad”.