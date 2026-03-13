Fallo del Consejo de Estado deteriora relación entre el gobernador y el alcalde de Tunja

La controversia se generó cuando el gobernador Amaya anunció que tan pronto sea notificado de la decisión del Consejo de Estado, la persona designada será integrante de su gabinete

Tunja

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, respondió a las declaraciones del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, y le pidió públicamente que rectifique afirmaciones relacionadas con supuestas presiones políticas para obtener cargos en la administración municipal.

Amaya negó haber solicitado puestos en el gobierno municipal y aseguró que las declaraciones del alcalde no corresponden a la realidad. “Jamás le he pedido ni un puesto. “Yo no sé por qué sale a decir eso y le pidió que rectifique. Si lo he hecho, renuncio a la gobernación. Nunca le he pedido un puesto”.

La controversia se generó cuando el gobernador Amaya anunció que tan pronto sea notificado de la decisión del Consejo de Estado, la persona designada será integrante de su gabinete y deberá ser alguien que conozca Tunja para garantizar la articulación con la administración municipal mientras se desarrollan los comicios. Además, indicó que enviará una comunicación al partido Fuerza de la Paz, colectividad que avaló a Krasnov, para que remita una terna de candidatos entre los que se escogerá al mandatario encargado.

En las últimas horas el gabinete del alcalde de Tunja grabó un video defendiendo al mandatario y reiterando que no lo sacan por corrupción.

El alcalde, Mikhail Krasnov grabó un video en el que agradece el respaldo, incluso la convocatoria a marchas que dice no está organizando él y pide que si se van a hacer se hagan de forma pacífica.