Estudiantes de la UPTC viajarán a China para representar a Colombia

El equipo integrado por los estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, Jesús Pirachicán Grijalba, de la Especialización en Planeación y Gestión del Desarrollo Territorial; Kevin Bernal Ramos, de Ingeniería Electrónica Tunja; Miguel Martínez Huertas, de Ingeniería Ambiental, y Kenet Bernal Ramos, de Ingeniería Electromecánica Duitama, representará a Colombia en las semifinales de la competencia internacional ‘Desafío de soluciones ambientales globales’-Global Environment Solutions Challenge-GESC 2026, en Shanghái, China, del 10 al 12 de junio en Tongji University, luego de haber aprobado la evaluación en línea de su propuesta.

Jesús Pirachicán contó que se trata de una competencia internacional dirigida a estudiantes universitarios de todo el mundo, organizada por la UNEP-Tongji Institute of Environment for Sustainable Development y la Tongji University en Shanghai, la cual busca que equipos de estudiantes propongan soluciones innovadoras y aplicables a problemas ambientales reales, especialmente relacionados con la acción climática. Los participantes desarrollan una propuesta y la presentan en formato póster ante un panel de expertos internacionales.

“Nuestra propuesta, enfocada en inteligencia artificial y acción climática, trabajada durante varios meses por el equipo, plantea el desarrollo de un sistema autónomo de monitoreo ambiental basado en inteligencia artificial, sensores IoT y análisis bioacústico, orientado a la protección de ecosistemas estratégicos como el páramo frente a los efectos del cambio climático”, destacó Pirachicán.

Según Miguel Martínez, esta iniciativa integra tecnología e investigación aplicada para fortalecer la conservación ambiental, el monitoreo de la biodiversidad y la identificación temprana de riesgos ambientales en ecosistemas de alta importancia ecológica para Boyacá y para Colombia. “El proyecto no se limita a estudiar el problema, sino que propone herramientas concretas para anticipar cambios ecológicos y apoyar la toma de decisiones”, manifestó.

Para Kevin Bernal Ramos, competir en Shanghái, junto con equipos de universidades de Asia, Europa, Norteamérica y otras regiones del mundo, implica el gran valor de la propuesta, al haber superado los filtros de calidad académica y pertinencia internacional. “Haber alcanzado esta instancia representa un logro académico, científico y ambiental de gran valor, especialmente por el alto nivel de competitividad de la convocatoria y el alcance internacional del evento”, afirmó.

Finalmente, Kenet Bernal explicó que además de la innovación, el proceso evaluará claridad de la presentación, dominio del tema, capacidad para responder preguntas, impacto potencial de la solución, viabilidad técnica y económica y trabajo interdisciplinario, pero lo más importante es transmitir seguridad, conocimiento y capacidad de argumentación.