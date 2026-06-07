Las disidencias quemaron dos casas en Remedios y habrían secuestrado a dos campesinos
El hecho violento ocurrió en una finca de la vereda Las Camelias, donde además dejaron grafitis intimidantes y cilindros con las siglas de las Farc.
Remedios- Antioquia
Caracol Radio conoció que este sábado al mediodía las disidencias del frente 4, al mando en Antioquia de “John Fiera” y a nivel nacional de alias “Calarcá”, habrían cometido un hecho violento en zona rural de Remedios en el Nordeste de Antioquia. Allí intimidaron a una familia y quemaron dos casas de una finca de donde habrían secuestrado a dos personas, al parecer, una pareja de esposos.
Este medio de comunicación obtuvo información, la cual indica que un grupo de personas armadas, con camuflados y portando brazaletes de las disidencias, llegó hasta una finca de la vereda Las Camelias, donde intimidaron a varias personas que habitaban dos casas. Durante las intimidaciones, los ilegales quemaron las dos viviendas. También dejaron varios cilindros de gas con siglas alusivas al grupo guerrillero y al mismo tiempo pintaron grafitis.
Las autoridades ya fueron alertadas de este hecho violento que involucra una estructura armada ilegal cuyo máximo cabecilla, alias “Calarcá”, está en medio de un proceso de paz con el Gobierno Nacional, el cual fue ratificado hace apenas unas 24 horas por ese comandante.
Por ahora, se espera que ese grupo armado ilegal les respete la vida a esa pareja y le permita regresar sanas y salvas, mientras se espera que se inicien gestiones para que sean liberados lo más pronto posible.
Se espera que las autoridades entreguen mayores detalles de esta situación que prende las alarmas en la subregión del nordeste de Antioquia, donde desde hace varios años las guerrillas de las disidencias, el ELN y el Clan del Golfo se disputan el territorio a sangre y fuego, mientras que las comunidades claman por una intervención integral y urgente del Estado en su conjunto.
Antecedentes recientes
Recordemos que Caracol Radio ya había denunciado que el mismo grupo ilegal había enviado una advertencia con premisa de amenaza a los mineros de varias veredas, también de Remedios, para que suspendieran las labores de minería desde el 5 de junio y hasta nueva orden. Y quien no cumpla la orden asumirá las consecuencias, asegura la persona que lee el comunicado.
Norbey Valle David
Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...