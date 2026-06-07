Las disidencias quemaron dos casas en Remedios y habrían secuestrado a dos campesinos

El frente 4 de las disidencias quemó dos casas en una finca de la zona rural de Remedios.

Remedios- Antioquia

Caracol Radio conoció que este sábado al mediodía las disidencias del frente 4, al mando en Antioquia de “John Fiera” y a nivel nacional de alias “Calarcá”, habrían cometido un hecho violento en zona rural de Remedios en el Nordeste de Antioquia. Allí intimidaron a una familia y quemaron dos casas de una finca de donde habrían secuestrado a dos personas, al parecer, una pareja de esposos.

Finca quemada en Remedios Ampliar Finca quemada en Remedios Cerrar

Este medio de comunicación obtuvo información, la cual indica que un grupo de personas armadas, con camuflados y portando brazaletes de las disidencias, llegó hasta una finca de la vereda Las Camelias, donde intimidaron a varias personas que habitaban dos casas. Durante las intimidaciones, los ilegales quemaron las dos viviendas. También dejaron varios cilindros de gas con siglas alusivas al grupo guerrillero y al mismo tiempo pintaron grafitis.

Cilindros con frafitis de las disidencias Ampliar Cilindros con frafitis de las disidencias Cerrar

Las autoridades ya fueron alertadas de este hecho violento que involucra una estructura armada ilegal cuyo máximo cabecilla, alias “Calarcá”, está en medio de un proceso de paz con el Gobierno Nacional, el cual fue ratificado hace apenas unas 24 horas por ese comandante.

Casa quemada por las disidecias en Remedios Ampliar Casa quemada por las disidecias en Remedios Cerrar

Por ahora, se espera que ese grupo armado ilegal les respete la vida a esa pareja y le permita regresar sanas y salvas, mientras se espera que se inicien gestiones para que sean liberados lo más pronto posible.

Se espera que las autoridades entreguen mayores detalles de esta situación que prende las alarmas en la subregión del nordeste de Antioquia, donde desde hace varios años las guerrillas de las disidencias, el ELN y el Clan del Golfo se disputan el territorio a sangre y fuego, mientras que las comunidades claman por una intervención integral y urgente del Estado en su conjunto.

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