Quema de maquinaria amarilla en Zaragoza es calificada como acción provocadora para el paro minero

Bajo Cauca- Antioquia

El Comité Minero Bajo Cauca Valdivia y Sur de Córdoba manifestó que a pocas horas de iniciar el paro indefinido por el gremio minero, las autoridades destruyeron una maquinaria amarilla en el municipio de Zaragoza , en el corregimiento de Palizada. Según el comité, fueron cuatro retroexcavadoras las afectadas.

Este hecho fue lamentado por los convocantes al paro minero y al mismo tiempo calificó la acción estatal como una provocación a la manifestación que esperan iniciar a las 00 horas del 16 de marzo.

“Estos hechos generan una profunda indignación en nuestras comunidades y se interpretan como un acto de provocación en medio del difícil momento que vive el sector minero del territorio, justo cuando las comunidades han venido insistiendo en la necesidad de diálogo y soluciones reales por parte del Gobierno Nacional”, recalcaron en un comunicado público.

Agrega el comité que durante varios meses los mineros han intentado llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional para analizar la problemática de la destrucción de maquinaria, pero no han obtenido respuestas y que, por el contrario, como ocurrió este domingo en Zaragoza, reciben ataques.

“Problemática minera que afecta a miles de familias del Bajo Cauca, Valdivia y el Sur de Córdoba. Sin embargo, la respuesta que hoy reciben las comunidades es la destrucción de herramientas de trabajo y el aumento de las tensiones en el territorio, lo que profundiza la crisis social y económica que viven nuestros mineros”.

Expresaron que, pese a este reciente operativo, siguen en firme en adelantar la jornada de protesta unidos como gremio hasta alcanzar los acuerdos que han pedido desde hace varios meses.