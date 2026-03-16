Quema de maquinaria amarilla en Zaragoza es calificada como acción provocadora para el paro minero
Según el comité minero, las autoridades destruyeron cuatro retroexcavadoras en el corregimiento de Palizada.
Bajo Cauca- Antioquia
El Comité Minero Bajo Cauca Valdivia y Sur de Córdoba manifestó que a pocas horas de iniciar el paro indefinido por el gremio minero, las autoridades destruyeron una maquinaria amarilla en el municipio de Zaragoza, en el corregimiento de Palizada. Según el comité, fueron cuatro retroexcavadoras las afectadas.
Este hecho fue lamentado por los convocantes al paro minero y al mismo tiempo calificó la acción estatal como una provocación a la manifestación que esperan iniciar a las 00 horas del 16 de marzo.
“Estos hechos generan una profunda indignación en nuestras comunidades y se interpretan como un acto de provocación en medio del difícil momento que vive el sector minero del territorio, justo cuando las comunidades han venido insistiendo en la necesidad de diálogo y soluciones reales por parte del Gobierno Nacional”, recalcaron en un comunicado público.
Agrega el comité que durante varios meses los mineros han intentado llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional para analizar la problemática de la destrucción de maquinaria, pero no han obtenido respuestas y que, por el contrario, como ocurrió este domingo en Zaragoza, reciben ataques.
“Problemática minera que afecta a miles de familias del Bajo Cauca, Valdivia y el Sur de Córdoba. Sin embargo, la respuesta que hoy reciben las comunidades es la destrucción de herramientas de trabajo y el aumento de las tensiones en el territorio, lo que profundiza la crisis social y económica que viven nuestros mineros”.
Expresaron que, pese a este reciente operativo, siguen en firme en adelantar la jornada de protesta unidos como gremio hasta alcanzar los acuerdos que han pedido desde hace varios meses.