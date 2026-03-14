Dado de baja por la Armada otro presunto disidente Farc e incautan arsenal de guerra en Buenaventura

Otro presunto integrante de las disidencias de las Farc fue dado de baja en medio de una operación de la Armada Nacional en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca. En el mismo procedimiento las autoridades incautaron un arsenal de guerra que pertenecería a esta estructura ilegal.

La operación se desarrolló en el sector de Playa Murillo, en la vereda El Tigre, donde unidades de la Armada, con apoyo de inteligencia naval y de la Policía, adelantaron un operativo contra integrantes de esta organización armada que delinque en el Pacífico colombiano.

Durante la acción también fue capturada otra persona que estaría vinculada con este grupo ilegal.

“Neutralizaron a un integrante armado y un capturado. Esta operación golpea directamente la capacidad armada de las disidencias”, precisó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

En el lugar fueron hallados cuatro fusiles, una pistola calibre 9 milímetros, más de 800 proyectiles calibre 5.56, además de munición calibre 7.62 y 9 milímetros, así como 26 proveedores.

Según información de las autoridades, el material incautado presuntamente sería utilizado por esta estructura armada para fortalecer sus acciones en corredores estratégicos del narcotráfico en la región del Pacífico.

Estos hechos se suman a otra operación reciente de la Fuerza Pública en el sector de Bajo Calima, también en zona rural de Buenaventura, donde cinco presuntos integrantes de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ fueron dados de baja.