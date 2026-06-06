Le incautaron material explosivo y de propaganda armada al ELN que venía para Medellín

Cocorná- Antioquia

Tropas de la Cuarta Brigada, en apoyo con la Policía Antioquia, le ubicaron una caleta al ELN en el Oriente del departamento, con lo que se impiden acciones terroristas en el Valle de Aburrá, señaló el Ejército acompañado del reporte.

Manifestó que los uniformados adscritos al batallón del Grupo de Caballería Mediano n.º 4 Juan del Corral y la policía llegaron hasta la vereda Cebaderos, del municipio de Cocorná. Allí hallaron una caleta en zona boscosa y enterrada. En ella encontraron “un fusil, munición, cinco artefactos explosivos improvisados, explosivos tipo ANFO e INDUGEL, cordón detonante, detonadores y otros materiales utilizados para la ejecución de acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública”, agregó la Sétima División del Ejército en su cuenta de X.

También manifestó que este material estaría siendo movilizado hacia la ciudad de Medellín por el Frente de Guerra Urbano Nacional Camilo Torres Restrepo del ELN, en apoyo al Frente Urbano Luis Fernando Giraldo Builes, con motivo del aniversario de ese grupo ilegal, con lo que se impiden posibles afectaciones en la subregión.