En el bombardeo al campamento de Ramiro, al parecer, murió su pareja y el enlace con “Iván Mordisco”

Estos son cinco de los seis guerrilleros abatidos por la fuerza pública en Ituango. La mujer era la pareja sentimental de Ramiro.

Ituango- Antioquia

Luego de terminadas las acciones judiciales en el lugar donde fue bombardeado alias Ramiro y retirados los cuerpos y el material de prueba, Caracol Radio conoció los alias de las cinco personas restantes que también fueron abatidas por el contundente operativo que realizó el Ejército, la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial en zona rural de Ituango .

Este medio de comunicación recibió información, la cual indica que, aparte de “Ramiro”, también murió su pareja sentimental conocida en las filas guerrilleras con el alias de la “Baby”. Además, alias “Chamaco”, un hombre de confianza del abatido cabecilla, fue quien sacó a “Ramiro” del lugar cargado durante el bombardeo del año pasado, dejando la prótesis abandonada. Los otros guerrilleros muertos son alias “Cholo” y “Juan David”. Recordemos “Leidy”, hermana del cabecilla esta con heridas de gravedad.

Pero quizás uno de los ilegales que mayor peso pudo haber tenido en la organización del Frente 18 es un hombre conocido con el alias de “Richard”. Caracol Radio conoció que esta persona sería el enlace con el cabecilla “Iván Mordisco” , quien tendría la responsabilidad de gestionar los apoyos enviados desde el departamento del Cauca, como combatientes, dinero y armas. Por lo que, por ahora, ese enlace queda roto y se tendría que generar una nueva confianza entre las estructuras para continuar con esa alianza, que por demás está fortalecida. Aunque por lo pronto no se sabe si quienes vayan a reemplazar a “Ramiro” estarían de acuerdo con continuar la alianza.

Armas incautadas en el campamento de Ramiro Ampliar Armas incautadas en el campamento de Ramiro Cerrar

¿Quiénes entran en la lista de elegibles sucesores de Ramiro?

Es bien conocido que alias “Román Tres Codos” es el segundo al mando del frente 18 y el más antiguo en la agrupación ilegal; este sería, en teoría, el que asumiría como cabecilla en reemplazo de Ramiro, pero también surge otro alias y es Davier, quien sería hijo de quien fue un antiguo guerrillero del mismo frente, años atrás. Por lo pronto, los integrantes esperan que en los próximos días elijan a un nuevo cabecilla.