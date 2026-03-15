Sectores sociales y empresariales antioqueños rechazan los señalamientos del candidato Iván Cepeda

Medellín

Cabe recordar que estas declaraciones hicieron parte del discurso que dio el actual candidato a la presidencia de Colombia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, en el parque de Berrio de Medellín el pasado 12 de febrero y que en su momento no generaron la controversia que se suscitó este domingo 15 de marzo. Estas fueron tomadas recientemente de su plan de gobierno 2026-2030, publicado en internet.

Iván Cepeda en su momento citó en plaza pública las denuncias que había hecho el asesinado defensor de derechos humanos Jesús María Valle , quien denunció la creación de grupos paramilitares en Antioquia; luego de esto manifestó que las frases de la víctima de la violencia no se trataban de metáforas y acto seguido dijo.

“En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado. Surgió una alianza nefasta entre sectores económicos, políticos y armados”.

Pues bien, estas aseveraciones del actual candidato a la presidencia de Colombia han generado muchas reacciones desde Antioquia. Entre ellos, los sectores políticos, el empresariado y organizaciones sociales. Una de las entidades que se ha sumado a las voces de rechazo es Intergremial Antioquia, la cual está conformada por 30 gremios económicos y 5 cámaras de comercio. Desde estas manifestaron que se ha caracterizado por superar crisis y un trabajo duro como motor de desarrollo en el país.

“Los antioqueños hemos construido nuestro futuro con diálogo, respeto por la institucionalidad y articulación público-privada, los ataques infundados llenos de odio y resentimiento no nos intimidarán”, dijo en su cuenta de X.

Por su parte, Proantioquia, institución no gubernamental que articula capacidades privadas, públicas y sociales desde el departamento, ante las declaraciones del candidato, coincide con Intergremial en cuanto al trabajo y empuje de las empresas y agregó que el futuro se construye con respeto y no con discursos de odio contra el departamento.

“Desde Proantioquia rechazamos con firmeza la estigmatización de nuestro departamento como propuesta de gobierno. Ese camino no honra el espíritu del debate democrático”.

Reacción del alcalde de Medellín

Federico Gutiérrez también se refirió a esta polémica; el mandatario de la capital antioqueña rechazó los calificativos del candidato Iván Cepeda mediante su cuenta de X, en la que también dice que Antioquia merece y exige respeto.

“Reducir esta tierra a estigmas como la narcoeconomía es desconocer la historia de millones de antioqueños trabajadores y valientes que hemos sido precisamente víctimas del narcotráfico y la violencia”.

En otro aparte de su escrito en la red social agrega: “Porque ser Antioqueño no es un estigma, es un gran orgullo. Antioquia es trabajo, resiliencia y dignidad”.

Reunión política de Iván Cepeda el día de las declaraciones

Ese día del evento, el candidato presentó su propuesta de campaña para Antioquia, donde también estuvo acompañado de la lista de candidatos al Congreso; le envió un mensaje al empresariado antioqueño.

“Y para que no se diga que somos enemigos de los empresarios, los invito a ellas y a ellos a un diálogo franco y constructivo, a todos los empresarios grandes, medianos y pequeños, para hacer que la prosperidad en Antioquia y en el país sea de todos y para todos”.

Ese día también lanzó críticas al expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, a quien relacionó junto con su familia al narcotráfico.