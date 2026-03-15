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15 mar 2026 Actualizado 23:53

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Medellín

Investigan la muerte de una bebé de 14 meses en Marinilla, Antioquia

La niña fue hallada con la cabecita sumergida en el inodoro de la casa ubicada en la vereda Cimarronas.

Municipio de Marinilla- archivo alcaldía / Alcaldía Marinilla

Municipio de Marinilla- archivo alcaldía

Marinilla

Las autoridades iniciaron la investigación por la muerte, al parecer accidental, de una menor de edad en zona rural del municipio de Marinilla en el oriente de Antioquia. El hecho ocurrió distante a unos 20 minutos de la zona urbana.

Según el reporte de las autoridades sobre el caso, una madre trasladó al hospital San Juan de Dios a su bebé de 14 meses de nacida sin aparentes signos de vida. De inmediato en el centro médico se activó el protocolo y, pese a la intervención de los profesionales, se confirmó su fallecimiento por ahogamiento.

El reporte agrega que, al parecer, la niña fue encontrada con la cabeza sumergida en el inodoro de la casa mientras jugaba. La madre está recibiendo acompañamiento de las autoridades locales mientras avanza la investigación sobre lo que sería un accidente.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que se interpreta.

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