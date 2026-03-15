“No tengo la menor duda de la calidad de mis futbolistas”: Dudamel tras debutar con victoria

El debut de Rafael Dudamel como director técnico de Deportivo Cali dejó buenas sensaciones luego de la victoria 2-0 ante Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander. Tras el compromiso, el entrenador compareció en rueda de prensa junto al defensor Fernando Álvarez, donde ambos resaltaron la unión del grupo y el compromiso del plantel en un momento clave para el club.

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Álvarez fue el primero en tomar la palabra y destacó el espíritu colectivo del equipo en medio de un torneo irregular. “Creo que la mentalidad que tuvo el equipo desde el momento en el que llegó el profe fue fundamental para revertir la situación”, aseguró el defensor, quien también subrayó la unión del plantel. “El equipo ha estado muy unido en todos los momentos a lo largo del torneo y sabemos que va a ser de vital importancia seguir así”.

El jugador también resaltó la importancia de mantener la actitud mostrada en el triunfo. “A partir de hoy dimos un buen paso, pero sabemos que quedan muchos partidos por delante y que tenemos que enfrentarlos de la misma manera”, afirmó.

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Por su parte, Dudamel reconoció que el encuentro representaba un desafío importante por el poco tiempo de trabajo con el grupo. “Era difícil un compromiso tan cercano a nuestra llegada contra el Cúcuta, en condición de visitante y sabiendo lo que significaba el partido por todo lo que nos jugamos como club”, explicó.

El técnico también expresó su satisfacción por regresar al conjunto azucarero y por el compromiso del plantel. “No tengo la menor duda de la calidad y de la capacidad de mis futbolistas. Por eso aceptamos este reto. Qué rico estar en el Cali, qué rico estar en casa”, manifestó.

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En el aspecto táctico, Dudamel reveló que decidió modificar el sistema del equipo tras observar a los jugadores en los primeros entrenamientos. “Cambiamos el módulo táctico, la estructura, porque sentí en la segunda sesión de entrenamiento que esto se adaptaba más a lo que parecen nuestros futbolistas”, indicó el estratega, quien implementó una línea de tres centrales para reforzar la solidez defensiva.

El entrenador también destacó el esfuerzo de sus dirigidos para sacar adelante el partido pese al corto tiempo de preparación. “Hemos ganado un partido y solamente tengo palabras de agradecimiento para los jugadores, porque este triunfo es todo de ellos… en tres días es muy poco lo que hemos podido hacer, pero lo han entendido bien”, afirmó.

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Finalmente, Dudamel resaltó el carácter mostrado por el equipo en una plaza complicada como Cúcuta. “Me encantó el nivel de concentración y el carácter que tuvo el equipo para mantenerse firme y no debilitarnos en los momentos que Cúcuta pudiese tener la pelota”, concluyó.

Con este resultado, el Deportivo Cali inicia una nueva etapa bajo la dirección de Dudamel con un triunfo que le permite ganar confianza de cara a los próximos compromisos del campeonato.