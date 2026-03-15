David Macalister Silva se disculpa tras su expulsión

Millonarios sufrió una sorpresiva derrota en la ciudad de Tunja ante Boyacá Chicó. El equipo boyacense lo venció 2-1 con anotaciones de Banguero y Molina. Los bogotanos descontaron por medio de Llinás.

Pero no solo perdió el partido, también a David Macalister Silva que fue expulsado por el árbitro central del compromiso por una supuesta protesta del jugador de Millonarios.

Tras el partido, Silva habló a través de sus redes sociales, se disculpó por lo sucedido y también explicó lo que sucedió antes de la expulsión que dejaba a Millonarios con 10 en un momento importante del partido.

“Quiero pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la hinchada por lo sucedido hoy”, dijo.

Y añadió, “también quiero aclarar que en ningún momento utilicé palabras indebidas, insultos ni falté el respeto. Únicamente pregunté, de forma airada, por qué no era tarjeta amarilla si el rival no dejaba cobrar”.

Luego contó, “posteriormente cuestioné por qué mi acción sí era amarilla, mientras que la de Díaz, jugador del Chicó -quien reclamó de forma similar o incluso más airada minutos antes- no había sido sancionada”.

Millonarios perdió su quinto partido en la liga colombiana y en la próxima jornada enfrentará al líder, Atlético Nacional.