🔴EN VIVO Millonarios vs. Boyacá Chicó: visita con la mira puesta en los cuadrangulares

Boyacá Chicó y Millonarios se enfrentarán este sábado 14 de marzo en el estadio La Independencia, desde las 6:20 p. m., en un duelo correspondiente a la fecha 11 de la Liga con realidades muy distintas para ambos equipos.

El conjunto boyacense atraviesa un momento complicado en el campeonato. Marcha en la antepenúltima posición con apenas cuatro puntos tras nueve partidos disputados, producto de una victoria, un empate y siete derrotas. Además, llega golpeado por tres caídas consecutivas que lo mantienen comprometido con la parte baja de la tabla.

Sin embargo, Chicó intentará hacerse fuerte en casa, escenario donde consiguió su única victoria del torneo con una goleada 5-0 sobre Jaguares. En ataque, el experimentado Yesus Cabrera aparece como una de las principales cartas para liderar la reacción del equipo.

La realidad es diferente para Millonarios, que vive un buen presente en el campeonato. El equipo bogotano ha sumado 12 de los últimos 15 puntos en juego y actualmente ocupa la novena posición con 14 unidades, quedando a solo un punto de la zona de cuadrangulares.

El conjunto ‘albiazul’ buscará además su primer triunfo como visitante en el torneo, una tarea pendiente en este inicio de temporada. En ofensiva, el argentino Rodrigo Contreras se perfila como una de las principales amenazas, luego de anotar en la jornada anterior y acumular cuatro goles con la camiseta embajadora.

El antecedente más reciente entre ambos equipos favorece a Millonarios, que el 12 de noviembre de 2025 se impuso 2-1 con anotaciones de Leonardo Castro y Beckham Castro, mientras que Jairo Molina descontó para el conjunto ajedrezado. Ahora, en Tunja, los dos equipos volverán a verse las caras con objetivos muy distintos en la tabla.

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