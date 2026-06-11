Procuraduría suspende a Gloria Arizabaleta tras intento fallido de suspender al presidente Petro

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Caracol Radio conoció que la Procuraduría General de la Nación suspendió a la representante Gloria Arizabaleta, miembro de la Comisión de Acusación, hasta el 20 de julio de 2026, por lo que no podrá terminar su periodo como congresista. ¿La razón? Por su intento fallido de suspender al presidente de la República, Gustavo Petro.

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En el documento conocido por este medio se detalla que la motivación del Ministerio Público es “preservar el debido proceso en la actuación disciplinaria que se surte en contra del primer mandatario, así como asegurar el acatamiento a la competencia de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes”.

De esta manera, señalan que, si Arizabaleta continúa como presidenta de la Comisión de Acusación, “conlleva a poner en riesgo el reconocimiento de la dignidad humana”, más teniendo en cuenta su decisión de solicitar la suspensión del mandatario sin tener la competencia para hacerlo.

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Así las cosas, la Procuraduría anunció que abrirá investigación disciplinaria contra Arizabaleta por el fallido intento de suspender al presidente Petro.

Este es el documento de la Procuraduría en el que sanciona a Gloria Arizabaleta:

¿Qué hizo Gloria Arizabaleta?

La representante a la Cámara Gloria Elena Arizabaleta Corral, del Pacto Histórico, pidió este miércoles la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro Urrego del ejercicio de sus funciones hasta el próximo 21 de junio de 2026 a las 4:00 de la tarde por presunta participación en política.

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