Armando Benedetti: “Tengo ganas” sobre una posible aspiración a la Alcaldía de Barranquilla

El ministro del Interior, Armando Benedetti, dejó abierta la posibilidad de aspirar a la Alcaldía de Barranquilla una vez finalice su actual etapa en el Gobierno nacional. Aunque aseguró que por ahora no hay una decisión definitiva, reconoció públicamente que tiene “ganas” de disputar el cargo.

Le puede interesar: Petro se reúne con la nueva bancada del Pacto Histórico en la Casa de Nariño

Al ser consultado sobre un eventual salto a la política local, Benedetti afirmó que la decisión dependerá en gran medida de lo que defina el Pacto Histórico, al considerar que ese movimiento concentra una parte importante del respaldo electoral.

“Yo tengo ganas. Si ustedes me apoyan. Porque aquí todo está muy monopolizado”, expresó el ministro, al referirse al panorama político de la capital del Atlántico.

Benedetti también reconoció los avances que ha tenido la ciudad en los últimos años bajo la administración del alcalde Alejandro Char, aunque señaló que, a su juicio, el siguiente paso es proyectar a Barranquilla hacia un papel más relevante en el contexto internacional.

“Barranquilla ha tenido un progreso y un desarrollo muy bueno. Eso se lo debemos al alcalde Alejandro Char. Pero ya es hora de poner a Barranquilla como una ciudad cosmopolita, que sea la primera ciudad del Caribe, no solo del Caribe colombiano, sino del Caribe internacional”, manifestó.

El funcionario señaló que la “decisión está prácticamente tomada”. Sin embargo, dijo, debe ser consensuado con el movimiento político.

Mientras tanto, Benedetti aseguró que prefiere no profundizar en propuestas o planes de gobierno para la ciudad, para evitar que sus declaraciones sean interpretadas como el inicio anticipado de una campaña política.

Le puede interesar: Benedetti anunció retiro de esquemas de seguridad a quienes ya no sean candidatos presidenciales

Su pronunciamiento deja sobre la mesa la posibilidad de que uno de los aliados cercanos del presidente Gustavo Petro busque disputar la Alcaldía de Barranquilla en las próximas elecciones regionales.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: