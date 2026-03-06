“Gobierno no está en buenos términos con Ape Cuello”: MinInterior Armando Benedetti

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W de Caracol Radio, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció acerca del panorama de cara a las elecciones a Congreso de la República y consultar interpartidistas que se llevarán a cabo el próximo domingo 8 de marzo.

Benedetti aseguró que su principal preocupación frente al tema electoral serían los resultados y cómo los recibe la ciudadanía, es decir, “que no haya tensión en lo que pueda suceder con ese tipo de resultados”.

Otra de sus preocupaciones, agregó, son “los sitios geográficos en donde se produce y se cultiva coca, como Norte de Santander, en el Catatumbo; López de Micay, en el Cauca; Nariño; el sur del Valle del Cauca; Chocó y el Magdalena Medio”.

“Son 108 municipios, según ha dicho la Policía, en los cuales se han implementado 39 variables para tener acción preventiva y estar pendientes de lo que pueda suceder en temas de orden público”, relató.

Las preocupaciones del presidente Petro frente a las elecciones

El ministro Benedetti también habló a propósito de las reuniones que ha sostenido con el registrador, el contralor y el procurador para hablar de las preocupaciones del Gobierno Nacional y el presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de que se lleve a cabo un fraude.

“Lo que el presidente ha pedido son tres cosas: una auditoría al código fuente –que ya no se hizo, se hizo una de 2.000 personas durante tres días, pero debía durar tres semanas–; que el día de elecciones el código fuente lo tengan los partidos para revisar y auditar qué es lo que está sucediendo; y que el software sea del Estado, no una firma privada”, expresó.

Vigilancia para prevenir delitos electorales

El ministro también aseguró que, en cuanto al tema del fraude electoral, el presidente Petro ha hecho unas anotaciones para ser tenidas en cuenta y no fue así: “queda en el punto a discutir qué puede o no puede suceder en las elecciones”.

Frente al control efectivo para prevenir la comisión de delitos electorales, Benedetti advirtió que el Ministerio de Defensa, en compañía del Ministerio del Interior, hanfijado recompensas hasta de 50 millones de pesos contra la compra de votos.

“El presidente ha dado la orden, ya lo había dicho desde meses antes: la orden a la Policía es enfrentar el delito electoral de la compra de votos y el del manejo de efectivo para eso”, sostuvo.

¿Quitarle el MinDeporte al Partido Conservador?

Benedetti también fue consultado sobre la posibilidad de quitarle el Ministerio del Deporte al Partido Conservador tras las denuncias de presunta compra de votos que salpican a personas que han sido aliadas del Gobierno Nacional en el Congreso.

“El presidente de la República fue quien puso el tema del delito electoral de la compra de votos en la opinión pública, porque no estaba dentro de lo que el Gobierno tenía que perseguir”, expresó.

Además, sostuvo que, “sin tocar ni maltratar al representante Ape Cuello, el Gobierno no está en buenos términos con él. No podría dar la infidencia del porqué, pero no es que esté en las mejores condiciones de amistad con el Gobierno para que digan que si se le quita o no esto o lo otro”.

Cabe recordar que, a finales del mes de febrero, Caracol Radio reveló que varios ciudadanos han denunciado la circulación de un carrotanque en Aguachica, Cesar, con publicidad de las campañas de reelección de los congresistas Alfredo Ape Cuello, del Partido Conservador, y Didier Lobo, de Cambio Radical.

¿Fracasó la designación de gestores de paz?

En cuanto a los exparamilitares gestores de paz, Benedetti reconoció que es un asunto que “va andando mal”.

“La verdad es que nos ha ido mal, esperábamos mucho más de ese proceso. No voy a buscar culpables, pero tiene razón en que no ha salido tan bien como hubiéramos querido (…) queríamos que, cuando ellos fueran a restituir otra vez el tejido social que habían quebrantado, contaran las historias de qué era lo que realmente había pasado con los empresarios, ganaderos, agricultores, políticos, etc”, expresó.

Según el ministro, nada de eso sucedió: “No hubo ninguna verdad, ninguna restitución, ninguna reparación.

¿Benedetti fue a una reunión en la que se habló de cambiar al director de la Policía?

El ministro Armando Benedetti también se refirió a la presunta reunión –a la que él habría acudido, según fuentes confirmaron a Caracol Radio– en la que se habría hablado de cambiar al actual director de la Policía, el general William Rincón.

“Puedo jurar por la vida de mis hijos que no estuve en ninguna reunión donde se haya (hablado del) manejo de ese general ni de ningún. El tema militar no quiero maltratar a nadie con eso, no conozco absolutamente nada ni me gustan ese tipo de temas”, resaltó.

El ministro reiteró que él no se mete en esos temas y que, incluso, no se sabe los nombres de los generales.

Escuche esta entrevista en 6AM W:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 14:02 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: