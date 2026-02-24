Tribunal dejó en firme el nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior

Justicia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó en firme el nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior. Esto, al negar la demanda que buscaba la nulidad del Decreto 0245 del primero de marzo de 2025, por medio del cual fue designado en el cargo.

La decisión judicial se produjo tras el estudio de la demanda interpuesta por la Corporación Colectivo de Abogados “General Francisco de Paula Santander” (COFPS), que argumentaba la falta de idoneidad, además de cuestionar la capacidad física y psicológica del ministro Benedetti, al igual que su experiencia académica y profesional.

También consideraban que el reconocimiento público que hizo Benedetti sobre su proceso de rehabilitación del alcohol y las sustancias psicoactivas, supuestamente, lo invalidaba para ocupar el cargo.

Decisión del Tribunal

Los magistrados consideraron que, para declarar la nulidad del nombramiento del funcionario, se necesita evidencia que demuestre que sí se incumplieron los requisitos legales o que existe una inhabilidad.

“No le corresponde al Estado juzgar ni determinar el modo de vida de los funcionarios públicos en su ámbito de vida privado, siempre y cuando dichos actos no afecten la prestación del servicio público, el cual debe ser investigado y sancionado, como se ha indicado en este fallo reiteradas veces, a través del derecho disciplinario y no a través del medio de control de nulidad electoral”, se lee en el fallo de 39 páginas.

Los magistrados también señalaron que no se demostró que Benedetti no hubiera cumplido los requisitos para asumir el cargo, pues estudió comunicación social en la Universidad Javeriana y fue congresista durante varios periodos.

“No existe fundamento constitucional ni legal que permita la aplicación de las inhabilidades de los congresistas al presente asunto”.

Agregó: “La Sala logró establecer que el nombramiento del señor Armando Alberto Benedetti Villaneda en el cargo de ministro, Código 0005 del Ministerio del Interior, contenido en el Decreto No. 0245 del primero (1º) de marzo de 2025 ‘Por el cual se termina un encargo y se hace un nombramiento en la planta de personal del Ministerio del Interior’, se expidió sin vulneración a la Constitución, ley o decreto, observándose la normatividad y jurisprudencia aplicable”, afirmó.