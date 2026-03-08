“Fiscalía ya está investigando la denuncia del ministro Armando Benedetti”: Directora de la MOE

En medio de una jornada electoral transcurrida con reportes de normalidad en la mayoría de las zonas del país, el ministro del Interior, Armando Benedetti, entregó una preocupante denuncia ante los medios de comunicación, mientras ejercía su derecho al voto.

Según el ministro, habría pruebas de una supuesta petición de una millonaria suma de dinero a cambio del favorecimiento a candidatos en el departamento de Córdoba, por un presunto funcionario de la Registraduría.

Al respecto, se pronunció desde Corferias para los micrófonos de Caracol Radio la directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios, quien aseguró que la denuncia ya está en manos de la Fiscalía.

¿Qué ocurrió con la denuncia contra un presunto registrador de Córdoba?

“Lo que ya tenemos confirmado es que hay una noticia criminal abierta por parte de la Fiscalía General de la Nación y eso significa que empieza ya todo el proceso de investigación para poder determinar exactamente qué fue lo que pasó en este departamento”, señaló Barrios.

La directora de la MOE destacó que esta denuncia va “atada” a los múltiples hallazgos de las autoridades en materia de irregularidades ligadas al proceso electoral. El reporte de dineros incautados en este contexto llega ya a más de 3.500 millones de pesos.

“La Fiscalía tiene que entrar a confirmar de quién se está hablando. Ojalá haga un pronunciamiento el día de hoy, porque no es lo mismo si se está hablando de una persona que tiene el cargo de registrador”, requirió Barrios.

¿Cuál es el balance de la jornada electoral en el país?

La directora de la MOE destacó el optimismo en la normalidad de la jornada electoral; sien embargo, destacó algunos hechos aislados en algunas zonas del país.

Por ejemplo, los actos de vandalismo en Barrancavieja, Bolívar, rechazados por la organización, además de las dificultades producto de la ola invernal acentuada en municipios del Cauca como Corinto y López De Micay, donde también hay presencia de grupos armados ilegales.

“Creo que son las jornadas electorales con las que hemos abierto con mayores niveles de tranquilidad; esperemos que no durante la tarde, esto siga así, pero sobre todo al momento del cierre”, reconoció Barrios.

Recomendaciones para los jurados de votación

“Una advertencia bien grande que estamos haciendo a los jurados de votación es que no olviden preguntar por la tarjeta de consulta, ni señalar que hay dos tarjetas para Senado, una indígena, una que es la territorial o nacional. No olviden que hay tres tarjetas también para cámaras de representantes”, recomendó la MOE.

“Nos vamos a demorar un poquito más en la transmisión de la información. Vamos a tener más testigos electorales verificando votos y 800 mil jurados de votación, ojalá haciendo el trabajo lento, pero de manera minuciosa”, sentenció Alejandra Barrios.

Escuche la entrevista COMPLETA: