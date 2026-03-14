Petro se reúne con la nueva bancada del Pacto Histórico en la Casa de Nariño
La reunión se da de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.
Durante la noche de este viernes 13 de marzo se realizó una reunión en la Casa de Nariño entre el presidente Gustavo Petro, el ministro del Interior Armando Benedetti, y los senadores y representantes a la cámara del Pacto Histórico elegidos en las elecciones legislativas del pasado domingo 8 de marzo.
Según se ha conocido, el encuentro sirvió como oportunidad para afianzar las estrategias de cara al período electoral, por lo que se habrían tocado temas como reformas sociales y proyectos que no se han podido implementar durante el actual gobierno.
Sin embargo, el ministro del Interior Armando Benedetti, a través de su cuenta de X, aseguró que “más que una reunión de trabajo fue un encuentro donde los felicitamos por el triunfo y les deseamos éxitos en este nuevo reto que el pueblo les encomendó en las urnas”.
¿Cómo le fue al Pacto Histórico en las elecciones?
Tras la jornada electoral del pasado 8 de marzo, el Pacto Histórico se consolidó como la primera fuerza en el Congreso colombiano, a pesar de no obtener mayorías ni en Senado ni en Cámara.
Con los resultados informativos del preconteo, y a falta de que se complete el escrutinio definitivo, el Pacto Histórico obtendría 25 curules en el Senado y 41 escaños en la Cámara de Representantes.