Benedetti anunció retiro de esquemas de seguridad a quienes ya no sean candidatos presidenciales

En el marco del Congreso Nacional de Municipios que se realiza en Cartagena, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el Gobierno retirará los esquemas de seguridad especiales a las personas que ya no continúan como candidatos presidenciales.

El jefe de la cartera política explicó que la decisión busca concentrar los recursos y la protección en quienes siguen en la carrera por la Presidencia de la República.

“El Corpes (Comité de Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral) es para la seguridad de los candidatos a la Presidencia de la República. Para eso fue que se creó. Acogimos algunas solicitudes del Congreso para dar más seguridad al proceso, pero su objetivo es proteger a los candidatos presidenciales”, afirmó Benedetti.

Lea más: MinTic asegura que sistema electoral resistió intentos de vulneración y se blinda para presidencia

¿Qué pasará con quienes aún necesiten un esquema de seguridad?

El ministro aclaró que quienes ya no participen en la contienda, pero aún enfrenten riesgos de seguridad, deberán acudir a los mecanismos ordinarios del Estado.

“Si alguno que ya no es candidato tiene problemas de seguridad, debe seguir la ruta ordinaria, que es la que tiene que ver con la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía y las denuncias correspondientes”, explicó.

Lea también: Dispositivo de seguridad electoral en Barranquilla: la Policía dispondrá de 3.000 uniformados

Benedetti insistió en los límites del CORPES

Benedetti advirtió que la reducción de esquemas para exaspirantes podría generar nuevas solicitudes de protección, por lo que insistió en que el CORPES tiene un alcance específico.

“Quiero que se tenga claro que el CORPES es solamente para candidatos presidenciales”, reiteró el ministro.

Candidatos presidenciales que van a la primera vuelta de las elecciones el 31 de mayo del 2026. Foto: Caracol Radio. Ampliar Candidatos presidenciales que van a la primera vuelta de las elecciones el 31 de mayo del 2026. Foto: Caracol Radio. Cerrar

El jefe de la cartera política invitó al procurador general y al registrador nacional a participar en la primera Comisión Nacional de Garantías de Seguimiento Electoral, espacio en el que se revisarán las condiciones de seguridad y las inquietudes de los partidos frente al proceso electoral.

“En las últimas reuniones con 17 partidos políticos, siempre asistieron 16 a plantearnos qué más podíamos hacer en materia de seguridad y garantías electorales, que finalmente son el corazón de cualquier democracia”, concluyó.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: