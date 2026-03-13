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13 mar 2026 Actualizado 22:01

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Política

Video | Miguel Polo Polo tras no ser reelegido en Congreso: “Esto no ha terminado, apenas empieza”

A través de un video, Miguel Polo Polo reiteró que apoyará a Abelardo de la Espriella en su aspiración política. Además, agradeció a quienes lo apoyaron.

Miguel Polo Polo. Fotos: Captura de video X @MiguelPoloP

Miguel Polo Polo. Fotos: Captura de video X @MiguelPoloP

Miguel Abraham Polo Polo, congresista de la República, compartió por primera vez tras las elecciones legislativas del 8 de marzo un video en sus redes sociales en el que reaccionó a los resultados y agradeció a sus votantes, a pesar de no ser reelegido.

Lea aquí: Abelardo de la Espriella rectifica comentarios sobre Juan Daniel Oviedo y lo ve como un “demócrata”

“Dios les bendiga. Quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón a cada una de las personas que el 8 de marzo salieron a pedir el tarjetón de la Cámara Afro y marcaron donde decía Polo Polo. Fueron casi 50.000 personas las que respaldaron y creyeron en el proceso”, afirmó.

Dejó claro que su aspiración política no ha terminado, pues los resultados de los comicios fue una batalla, pero “ganará la guerra”.

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“Esto no ha terminado, apenas empieza. Fue una batalla, pero vamos a ganar la guerra”, dijo.

Polo Polo reiteró apoyo a Abelardo de la Espriella

Aunque no fue relegido como congresista, manifestó públicamente su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, pidiéndole a sus seguidores estar unidos y concentrados.

También puede ver: Algunos célebres quemados en las elecciones legislativas

Ahora más que nunca debemos estar unidos para llevar a Abelardo de la Espriella, a nuestro ‘Tigre’, a la Presidencia de la República”, concluyó.

Lista de congresistas que se quemaron en estas elecciones

  • Katherine Miranda
  • Angélica Lozano
  • Miguel Polo Polo
  • Lina María Garrido
  • Álvaro Uribe Vélez
  • Jorge Enrique Robledo
  • María Paz Gaviria
  • Juan Carlos Losada
  • León Fredy Muñoz Lopera
  • Javier Fernández Franco, ‘el cantante del gol’
  • Laura Gallego, exseñorita Antioquia
  • Horacio José Serpa Moncada, hijo de Horacio Serpa
  • Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro
  • Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín
  • Inti Asprilla
  • Richard Aguilar
  • Fabián Díaz
  • Íngrid Betancourt
  • Jairo Castellanos
  • Olga Lucía Velásquez
  • Juan Carlos Wills
  • Felipe Saruma
  • Javier Brito García
  • Soledad Tamayo
  • César Lorduy
  • Carlos Fernando Motoa
  • Carlos Chacón
  • Leo Espinosa
  • Marelen Castillo
  • Hassan Nassar
  • Lizeth Reina
  • Carolina Arbeláez
  • Camilo Enciso
  • Sandra Ramírez
  • José David Name
  • Hugo Ospina
  • Julio Elías Vidal
  • Hernán Andrade
  • Fabio Arias
  • Luis Carlos Leal
  • Angélica Monsalve
  • Julia Miranda
  • Germán Ricaurte

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Felipe Lara

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Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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