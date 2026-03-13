Video | Miguel Polo Polo tras no ser reelegido en Congreso: “Esto no ha terminado, apenas empieza”
A través de un video, Miguel Polo Polo reiteró que apoyará a Abelardo de la Espriella en su aspiración política. Además, agradeció a quienes lo apoyaron.
Miguel Abraham Polo Polo, congresista de la República, compartió por primera vez tras las elecciones legislativas del 8 de marzo un video en sus redes sociales en el que reaccionó a los resultados y agradeció a sus votantes, a pesar de no ser reelegido.
Lea aquí: Abelardo de la Espriella rectifica comentarios sobre Juan Daniel Oviedo y lo ve como un “demócrata”
“Dios les bendiga. Quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón a cada una de las personas que el 8 de marzo salieron a pedir el tarjetón de la Cámara Afro y marcaron donde decía Polo Polo. Fueron casi 50.000 personas las que respaldaron y creyeron en el proceso”, afirmó.
Dejó claro que su aspiración política no ha terminado, pues los resultados de los comicios fue una batalla, pero “ganará la guerra”.
Le puede interesar: “Va a ser mi Marco Rubio”: Abelardo De la Espriella sobre José Manuel Restrepo a la vicepresidencia
“Esto no ha terminado, apenas empieza. Fue una batalla, pero vamos a ganar la guerra”, dijo.
Polo Polo reiteró apoyo a Abelardo de la Espriella
Aunque no fue relegido como congresista, manifestó públicamente su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, pidiéndole a sus seguidores estar unidos y concentrados.
También puede ver: Algunos célebres quemados en las elecciones legislativas
“Ahora más que nunca debemos estar unidos para llevar a Abelardo de la Espriella, a nuestro ‘Tigre’, a la Presidencia de la República”, concluyó.
Lista de congresistas que se quemaron en estas elecciones
- Katherine Miranda
- Angélica Lozano
- Miguel Polo Polo
- Lina María Garrido
- Álvaro Uribe Vélez
- Jorge Enrique Robledo
- María Paz Gaviria
- Juan Carlos Losada
- León Fredy Muñoz Lopera
- Javier Fernández Franco, ‘el cantante del gol’
- Laura Gallego, exseñorita Antioquia
- Horacio José Serpa Moncada, hijo de Horacio Serpa
- Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro
- Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín
- Inti Asprilla
- Richard Aguilar
- Fabián Díaz
- Íngrid Betancourt
- Jairo Castellanos
- Olga Lucía Velásquez
- Juan Carlos Wills
- Felipe Saruma
- Javier Brito García
- Soledad Tamayo
- César Lorduy
- Carlos Fernando Motoa
- Carlos Chacón
- Leo Espinosa
- Marelen Castillo
- Hassan Nassar
- Lizeth Reina
- Carolina Arbeláez
- Camilo Enciso
- Sandra Ramírez
- José David Name
- Hugo Ospina
- Julio Elías Vidal
- Hernán Andrade
- Fabio Arias
- Luis Carlos Leal
- Angélica Monsalve
- Julia Miranda
- Germán Ricaurte
Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...