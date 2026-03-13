Video | Miguel Polo Polo tras no ser reelegido en Congreso: “Esto no ha terminado, apenas empieza”

Miguel Abraham Polo Polo, congresista de la República, compartió por primera vez tras las elecciones legislativas del 8 de marzo un video en sus redes sociales en el que reaccionó a los resultados y agradeció a sus votantes, a pesar de no ser reelegido.

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“Dios les bendiga. Quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón a cada una de las personas que el 8 de marzo salieron a pedir el tarjetón de la Cámara Afro y marcaron donde decía Polo Polo. Fueron casi 50.000 personas las que respaldaron y creyeron en el proceso”, afirmó.

Dejó claro que su aspiración política no ha terminado, pues los resultados de los comicios fue una batalla, pero “ganará la guerra”.

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“Esto no ha terminado, apenas empieza. Fue una batalla, pero vamos a ganar la guerra”, dijo.

Polo Polo reiteró apoyo a Abelardo de la Espriella

Aunque no fue relegido como congresista, manifestó públicamente su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, pidiéndole a sus seguidores estar unidos y concentrados.

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“Ahora más que nunca debemos estar unidos para llevar a Abelardo de la Espriella, a nuestro ‘Tigre’, a la Presidencia de la República”, concluyó.

Lista de congresistas que se quemaron en estas elecciones

Katherine Miranda

Angélica Lozano

Miguel Polo Polo

Lina María Garrido

Álvaro Uribe Vélez

Jorge Enrique Robledo

María Paz Gaviria

Juan Carlos Losada

León Fredy Muñoz Lopera

Javier Fernández Franco, ‘el cantante del gol’

Laura Gallego, exseñorita Antioquia

Horacio José Serpa Moncada, hijo de Horacio Serpa

Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro

Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín

Inti Asprilla

Richard Aguilar

Fabián Díaz

Íngrid Betancourt

Jairo Castellanos

Olga Lucía Velásquez

Juan Carlos Wills

Felipe Saruma

Javier Brito García

Soledad Tamayo

César Lorduy

Carlos Fernando Motoa

Carlos Chacón

Leo Espinosa

Marelen Castillo

Hassan Nassar

Lizeth Reina

Carolina Arbeláez

Camilo Enciso

Sandra Ramírez

José David Name

Hugo Ospina

Julio Elías Vidal

Hernán Andrade

Fabio Arias

Luis Carlos Leal

Angélica Monsalve

Julia Miranda

Germán Ricaurte

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