“Va a ser mi Marco Rubio”: Abelardo De la Espriella sobre José Manuel Restrepo a la vicepresidencia

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella destacó el perfil del exministro José Manuel Restrepo para ser su fórmula vicepresidencial.

A propósito, dijo que esta decisión “no obedece a un cálculo político ni a amiguismos”, y aclaró que solo ha visto a Restrepo “unas cuatro veces en su vida”.

También aseguró que necesita a un coequipero que desarrolle una labor internacional y ayude a reconstruir el país.

“Va a ser una especie de Marco Rubio para mi gobierno, va a estar encargado de muchas cosas y me va a ayudar en muchas cosas porque es un hombre sabio, formado, inteligente, que me genera toda la confianza y que le va a prestar, sin duda alguna, un gran servicio a la patria en un momento tan complejo”, sostuvo.

Y agregó que el economista y exministro de Hacienda “es la persona idónea para establecer relaciones con organismos multilaterales”, sentarse con inversionistas, hacer rondas de negocios con ellos y ayudar a fondear recursos para sacar adelante la economía colombiana.

“Estoy siendo responsable en lo que tengo que hacer. Necesito gente de lujo que le aporte a Colombia, debo rodearme de gente mejor que yo, la mejor gente para ayudar a Colombia en las horas más oscuras”, agregó.

Entretanto, reveló que, desde el primer momento, pensó en el nombre de Restrepo para acompañarlo en su campaña presidencial.

“Desde el primer momento lo tengo en la cabeza, siempre pensé en él. No tuve una baraja tan amplia, tenía entre 3 y 4 personas, pero su nombre resonaba en mi cabeza y en mi corazón”, señaló.

En cuanto a su trayectoria profesional, mencionó que Restrepo “es experto en economía y tiene una experiencia impresionante”. Adicionalmente, aseguró que su fórmula sería la cara de su gobierno en el plano internacional.

“Yo no vine aquí a hacer una chambonada, me voy a rodear de los mejores”, indicó.

¿Cómo reacciona ante el triunfo de Paloma Valencia en la ‘Gran Consulta por Colombia’?

El abogado felicitó a Paloma Valencia por sus resultados en la consulta del pasado 8 de marzo y dijo que “ha hecho una labor maravillosa”.

Sin embargo, destacó que Valencia ganó 3 millones de 20 millones de votos.

“Estamos hablando del 15%, aquí se necesitan 14 millones de votos para ganar en la segunda vuelta, esto apenas comienza. Yo no estaba en el tarjetón”, dijo.

Finalmente, ratificó que él es un “outsider doble” y que hizo una alianza con el pueblo y Dios.

“No vengo de la política, no he vivido de la teta del Estado , no he tenido contratos, no estoy financiado por los grandes grupos económicos y, además, soy un hijo de la provincia”, sostuvo.

Por eso señaló que “esto hay que medirlo como corresponde” y se mostró confiado en que Iván Cepeda no ganará en la primera vuelta presidencial.

“Si pasa la doctora Paloma Valencia a la segunda vuelta, yo voy y le ayudo, le cargo el maletín, y si paso yo con Cepeda estoy seguro de que ella va a estar aquí”, concluyó.

Escuche la entrevista COMPLETA:

