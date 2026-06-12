La CREG inspeccionó infraestructura del Puerto de Tumaco para abastecimiento de combustibles

Tumaco - Nariño

El Puerto de Tumaco recibió la visita de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para asegurar el abastecimiento de combustibles en el suroccidente del país, durante la cual se inspeccionó la infraestructura destinada al almacenamiento y distribución de gasolina y diésel para Nariño y departamentos vecinos.

Durante el recorrido, los funcionarios verificaron la operación de una barcaza con capacidad para almacenar más de 80.000 barriles de combustible, la cual es considerada como una de las principales fortalezas logísticas para garantizar el suministro en la región.

El comisionado de la CREG, William Abel Mercado Redondo, anunció desde Tumaco que esta infraestructura permite fortalecer la seguridad energética del departamento y asegurar la disponibilidad permanente de combustibles para el transporte público y privado, demás, señaló que el funcionamiento del puerto contribuye a reducir la dependencia de combustibles que ingresan de manera ilegal desde Ecuador.

Durante la visita se revisaron los avances desde que el Gobierno Nacional autorizó a la Sociedad Portuaria de Tumaco para la recepción y distribución de combustibles líquidos, una medida con la que se busca consolidar al puerto como un eje estratégico para la economía del Pacífico colombiano.

Segúnel informe, la infraestructura portuaria también ha impulsado otras actividades económicas como las exportaciones de aceite de palma pasaron de registrar un buque cada dos meses durante 2025 a movilizar cuatro embarcaciones en un solo mes, alcanzando cerca de 10.000 toneladas exportadas.