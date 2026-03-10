Abelardo De La Espriella anuncia a José Manuel Restrepo como su fórmula vicepresidencial

Este 10 de marzo, el candidato Abelardo de la Espriella anunció su formula vicepresidencial. Se trata de el economista, académico y exministro José Manuel Restrepo Abondano con quien buscará “construir consensos y unir al país”.

Según De La Espriella, esta “es una decisión orientada tender puentes, construir consensos con quienes piensan distinto y aportar experiencia y madurez al proyecto de reconstrucción del país”.

Asimismo, explicó que la elección “responde a la convicción de que Colombia necesita rodearse de personas con experiencia, solvencia técnica y vocación de servicio para enfrentar los desafíos del país y avanzar hacia una etapa de diálogo nacional y acuerdos amplios que permitan superar la polarización”.

De La Espriella aclaró que la nominación de Restrepo como su vicepresidente no hace parte de cálculos políticos ni a ningún tipo de recomendación.

“Creo firmemente que Colombia necesita rodearse de personas mejores que uno mismo para poder reconstruir el país”, dijo.

Por el contrario, explicó que el economista aporta rigor académico, experiencia en el manejo económico del país y una trayectoria pública caracterizada por la integridad, el servicio y la capacidad de tender puentes entre distintos sectores de la sociedad.

¿Quién es José Manuel Restrepo?

Es economista de la Universidad del Rosario, tiene una maestría en Economía de la London School of Economics y un doctorado en Dirección de Instituciones de Educación Superior de la Universidad de Bath en el Reino Unido.

Se ha desempañado como rector del CES y, durante ocho años, ha liderado la Universidad del Rosario. Actualmente es rector de la Universidad EIA.

Fue ministro de Comercio, Industria y Turismo (2018-2021); y ministro de Hacienda y Crédito Público (2021–2022).

Restrepo afirmó que “asume este reto con la convicción de que Colombia necesita reencontrarse como nación y avanzar sobre la base del diálogo democrático”.

“Llego a este proyecto con la convicción de que Colombia necesita recuperar la esperanza, construir consensos con quienes piensan distinto e inyectar experiencia y serenidad a esta apuesta por el futuro del país”, indicó.

Según el equipo de De La Espriella, el exministro “buscará convocar a amplios sectores de la sociedad alrededor de un proyecto político orientado a tender puentes entre diferentes, fortalecer la democracia, defender la institucionalidad y recuperar la esperanza de los colombianos”.