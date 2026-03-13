¿Quiénes estarán en el tarjetón presidencial 2026? Los 13 candidatos que buscan la Casa de Nariño

Empieza a perfilarse el tarjetón presidencial para las elecciones de este 2026. Desde la sede de la Registraduría Nacional se vivió este viernes una jornada maratónica de inscripciones de candidatos y fórmulas vicepresidenciales, que dejó prácticamente definido el panorama electoral.

Durante la jornada se formalizaron varias candidaturas. En la mañana, se inscribió la exalcaldesa de Bogotá Claudia López con su fórmula vicepresidencial Leonardo Huerta. También lo hizo la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien presentó oficialmente como su fórmula al exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo.

Asimismo, formalizaron su aspiración presidencial el exgobernador Sergio Fajardo, acompañado por Edna Bonilla como candidata a la Vicepresidencia, y el exembajador Roy Barreras, quien inscribió como fórmula a Martha Lucía Zamora.

En medio de estas inscripciones también estuvo presente el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien se refirió por primera vez a la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

Desde el auditorio de la Registraduría aseguró: “No nos extraña esta coalición, ni que Juan Daniel sea la fórmula de Paloma. La política hay que hacerla desde el alma, pensando en la nación, no en pequeños guetos de sectarismo político”.

El mensaje del exmandatario fue interpretado como un llamado a sectores del centro político para que se sumen a la campaña de Valencia.

A lo largo del día también se esperaba la inscripción de otros aspirantes, entre ellos Luis Gilberto Murillo, quien llegará con la exdirectora de Asocapitales Luz María Zapata como fórmula vicepresidencial, y Carlos Caicedo, cuya fórmula es el expresidente de Fecode, Nelson Alarcón.

Mientras tanto, en las últimas horas se confirmaron varias declinaciones que terminaron de ajustar el panorama electoral. Entre quienes se bajaron de la contienda están Carlos Felipe Córdoba y Daniel Palacios, que se adhirieron a la campaña de Paloma Valencia, y Juan Fernando, Cristo que apoyar a la aspiración de Iván Cepeda.

Con estas inscripciones, el tarjetón presidencial empieza a definirse con 13 candidatos en total, que competirán por la Presidencia de la República.

Estos son los candidatos y sus fórmulas vicepresidenciales