“La política no hay que hacerla en pequeños guetos de sectarismo político”: Álvaro Uribe

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, se inscribió oficialmente ante la Registraduría para la Presidencia de la República, junto con su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

El acto de inscripción se realizó en la Plaza de la Democracia de la Registraduría en Bogotá y contó con la presencia de dirigentes de distintos sectores políticos, que hacen parte de la coalición “La Gran Consulta por Colombia”.

Durante el evento también intervino el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien se refirió por primera vez públicamente a la decisión de que Oviedo acompañe a Valencia como fórmula presidencial.

Uribe defendió la decisión y envió un mensaje a las bases de su partido: “Para este partido no es extraña esta gran coalición, ni que Juan Daniel sea la fórmula de Paloma. La política hay que hacerla desde el alma, pensando en la nación, no en pequeños guetos de sectarismo político” , dijo.

El exmandatario también se refirió a las dudas que han tenido algunos de sus militantes frente a la figura de Oviedo por sus posturas liberales: “Nosotros respetamos a todos los colombianos, creemos profundamente en el respeto a la intimidad, eso no se discute en este partido. La mejor acción afirmativa es que no haya discriminación, ni discriminación para aislar, ni discriminación para vincular“, señaló.

Ahora, Uribe explicó cuál será su papel en la campaña: “Me presento ante ustedes como un gregario de esta coalición, simplemente soy un pegador de ladrillos porque quiero esta patria inmensamente”, dijo.

El exmandatario también aseguró que la candidatura de Valencia y Oviedo representa, según él, una oportunidad para recuperar la seguridad: “Este acto trae la ilusión de que con las manos firmes de Paloma el país empezará a recuperar la seguridad. También trae una ilusión para millones de jóvenes colombianos que no estudian ni trabajan”, concluyó.