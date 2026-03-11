Registraduría advierte a Petro: denuncias de fraude en Tumaco “arriesgan la integridad” de jurados

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, lanzó una fuerte advertencia tras las denuncias de presunto fraude electoral en Tumaco hechas por el presidente Gustavo Petro.

Desde Cartagena, el funcionario aseguró que este tipo de señalamientos puede deteriorar la confianza en el sistema electoral y poner en riesgo a quienes participan en la organización de los comicios.

Penagos calificó como “irresponsables” los cuestionamientos que se han hecho desde el Gobierno a jueces, notarios, registradores y jurados de votación, al considerar que este tipo de afirmaciones afecta la credibilidad de las instituciones que garantizan el proceso democrático.

“Irresponsablemente se va cuestionando a jueces, a notarios, a registradores de instrumentos públicos y a los mismos jurados de votación”, afirmó el registrador, quien señaló que incluso algunos ciudadanos han manifestado preocupación por tener que cumplir esa función.

Según explicó, varios jurados temen ser expuestos o señalados en redes sociales por decisiones tomadas durante el proceso electoral, lo que podría desincentivar la participación en estas tareas fundamentales para el desarrollo de las elecciones.

“A muchos de ellos ya les inquieta tener que prestar su servicio como jurados de votación para no ser mañana o pasado mañana expuestos en redes sociales”, advirtió Penagos.

El registrador insistió en que las críticas constantes al sistema electoral terminan debilitando un modelo que, según dijo, ha funcionado durante décadas en el país.

“Se va deteriorando un sistema electoral que en Colombia ha funcionado. ¿Por qué hoy se pretende sembrar dudas sobre resultados cuando históricamente el país ha transitado de la misma manera por tantas décadas?”, cuestionó.

Finalmente, Penagos hizo un llamado a proteger la institucionalidad y a no convertir los procesos electorales en escenarios de confrontación.

“La democracia es un baluarte y el ejercicio del voto reivindica los valores del Estado de Derecho. Las elecciones no pueden verse como una guerra donde unos tienen que vivir y otros no”, pronunció Penagos.