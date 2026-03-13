Leonardo Huerta será fórmula vicepresidencial de Claudia López

Este 13 de marzo, en el marco de la inscripción de la candidatura presidencial de Claudia López, la exalcaldesa anunció que Leonardo Huerta, quien participó con ella en la Consulta de las Soluciones del pasado 8 de marzo, será su fórmula vicepresidencial.

El pasado martes 10 de marzo, López y Huerta se reunieron tras la consulta para evaluar la fórmula vicepresidencial. En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la exalcaldesa escribió:

“Aquí, comiéndonos un Frisby, estamos conversando sobre cómo vamos a continuar (y) a escoger a nuestra fórmula vicepresidencial esta semana para inscribirnos”.

Cabe recordar que López obtuvo más de 500.000 votos en la consulta, tras la cual la exalcaldesa declaró que el propósito de acudir a las urnas era para “ganarle al uribismo y a la corrupción”.

“La buena noticia es que Leonardo Huerta y yo le ganamos a la consulta de la corrupción y la siguiente buena noticia es que al uribismo le vamos a ganar en la primera vuelta”, declaró el pasado 8 de marzo.

Además, la candidata presidencial ha hecho énfasis en que Huertas y ella han propuesto a Colombia “enfocarnos en las soluciones, no en las venganzas, no es el saboteo a las reformas sociales, no en el pasado, no en la corrupción”.

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