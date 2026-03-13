Presunta corrupción en mantenimiento de helicópteros MI- 17: Fiscalía imputará a exfuncionarios

Caracol Radio conoció en primicia que la Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de imputación de cargos contra las personas involucradas en el escándalo de corrupción en el cual, entre los meses de septiembre y octubre de 2024, se habría direccionado de manera ilegal el contrato por aproximadamente 32 millones de dólares destinado al mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.

Los imputados fueron el exviceministro de Defensa para la Estrategia y Planeación, Luis Edmundo Suárez Soto; el exdirector de Logística del Ministerio de Defensa, Herbert Arnulfo Buitrago Galán; y los contratistas Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie.

Los delitos por los que serán imputados son: falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, abuso de función pública, tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal.

Según la investigación, entre los meses de septiembre y diciembre de 2024, se habría direccionado de manera irregular un contrato por aproximadamente 32 millones de dólares, destinado al mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción los imputará, de acuerdo con su posible responsabilidad, los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, abuso de función pública, tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal.

Caracol Radio también conoció que el fiscal que tiene a su cargo esta investigación pidió una medida de aseguramiento contra el exviceministro de Defensa para la Estrategia y Planeación, Luis Edmundo Suárez Soto.