Contraloría lanza advertencia por contrato de helicópteros Mi17 del Ejército

El contrato 012 de 2024 al que se refieren desde la Contraloría, es el firmado con la empresa extranjera Vertol Systems Company para el mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional, y exponen que este enfrenta un alto riesgo de terminar con declaratoria de detrimento patrimonial.

“Los riesgos en el contrato de helicópteros podría afectar la capacidad operativa del país, no solamente por el monto de los recursos, sino también por lo que lleva implícito para el tema de seguridad”, dijo el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez.

Respuesta por parte del Ministerio de Defensa

Frente a esta advertencia el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció retrasos en la ejecución del contrato, que asciende a 32 millones de dólares, y confirmó que el contratista ha recibido un anticipo de 16 millones.

“De los seis helicópteros comprometidos, tres ya están en vuelo, pero faltan tres más que requieren mantenimiento mayor. Estamos haciendo seguimiento con la Contraloría; el objetivo es que el contrato se cumpla, pero si no, tendremos que acudir a un plan B para mantener la operatividad de la fuerza pública”, explicó el ministro.

A su vez, la Contraloría pidió adoptar medidas para evitar la pérdida de recursos públicos, mientras el Ministerio de Defensa anunció que continuará con el control y la supervisión del contrato hasta su fecha límite de ejecución, el próximo 15 de noviembre de 2025.