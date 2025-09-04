Mindefensa adjudicó mantenimiento de helicópteros a sabiendas de que el contratista no podía cumplir

Caracol Radio puedo establecer en exclusiva que el fabricante de los helicópteros rusos MI-17 envió una carta en la que le advirtió a la Aeronáutica Civil que advirtió con antelación que la empresa MI Series Personnel and Parts, taller seleccionado por el contratista Vertol Systems Company INC para adelantar el mantenimiento de seis aeronaves de este tipo, no tenía ninguna capacidad de hacerlos.

En una comunicación oficial enviada el 5 de noviembre de 2024 a Sergio París, entonces director de la Aeronáutica Civil, NHC Mil & Kamov SAS, fabricante de las aeronaves, advirtió que el taller norteamericano no tenía cartas tecnológicas, personal certificado ni documentación oficial para poder adelantar el overhaul de las aeronaves, pues no existía ningún tipo de apoyo tecnológico ni relacionamiento entre esta compañía y la empresa fabricante de las aeronaves rusas.

Por eso, en esta comunicación, advierten a la Aeronáutica que en caso de dar visto bueno a la autorización para que esta empresa realizara el mantenimiento de los helicópteros, no respaldarían la reparación en estos talleres y no asumirían ninguna responsabilidad por la seguridad de su vuelo.

A pesar de esta advertencia, la Aeronáutica Civil autorizó la operación de mantenimiento (OMA) y el Ministerio de Defensa adjudicó un contrato por 32 millones de dólares a Vertol Systems Company INC y a los talleres MI Series Personnel and Parts.

Hoy, ocho meses después, el Ministerio de Defensa declaró el incumplimiento del contratista.

El contrato y sus cambios

La firma por parte del Ministerio de Defensa de este contrato de mantenimiento de seis de los 19 helicópteros rusos del Ejército ha estado rodeada de profundos cuestionamientos. A solo tres meses, de su firma, por ejemplo, el acuerdo sufrió un cambio en su cláusula. Lo que inicialmente debía ser desembolsos contra entrega de reparaciones, se convirtió en la decisión del Ministerio de pagar un anticipo del 50% del valor total del contrato, sin que se exigiera el avance en las reparaciones. De esta forma, se desembolsaron 16 millones de dólares al contratista, sin que se hubiera realizado ningún trabajo mayor. A pesar de que se desembolsó el 50% del contrato, solo tiene un avance del 8%.

De las seis aeronaves comprometidas, solo se hicieron ajustes menores en tres, todas en condiciones de vuelo, mientras que los otros tres helicópteros permanecen inmovilizados en Tolemaida, sin mantenimiento en motores y transmisiones. Este es el mantenimiento que Mindefensa reconoce, no podrá hacer el contratista.

Evaluaciones contradictorias

El 30 de diciembre de 2024, un comité técnico del Ejército señaló que Vertol Systems no cumplía con los requisitos de experiencia ni técnicos para ejecutar el contrato. Sin embargo, un día después, el comandante de la Brigada de Aviación Ejército No. 32, coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, certificó ante el Ministerio que la empresa sí tenía la experiencia necesaria. Esa misma noche de fin de año, el contrato fue adjudicado.

Consecuencias y responsabilidades

El Ministerio de Defensa reconoció el incumplimiento y anunció un proceso sancionatorio, además de activar pólizas de seguro. Pero lo cierto es que, de los 19 helicópteros MI-17 del Ejército, solo ocho están en condiciones de vuelo, lo que limita la capacidad de respuesta aérea en operaciones militares.

La Procuraduría abrió indagación preliminar y la Contraloría hace seguimiento al caso. Nombres como Luis Edmundo Suárez, entonces viceministro encargado; Helbert Arnulfo Buitrago, director del Sector Defensa; y Hugo Mora Tamayo, secretario general y director de contratación, están en el centro de las decisiones que permitieron la adjudicación pese a las advertencias.

Un problema que golpea la seguridad

Mientras las investigaciones avanzan lentamente, las Fuerzas Militares enfrentan restricciones graves en su capacidad operativa. La reducción de helicópteros disponibles afecta operaciones estratégicas en un país donde la acción de grupos ilegales requiere movilidad aérea inmediata.

La gran pregunta sigue abierta: ¿por qué se adjudicó un contrato millonario a una empresa que el propio fabricante había descalificado como no apta para cumplir?