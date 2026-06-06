Identifican cadáveres hallados con signos de tortura e incinerados en límites entre Soacha y Bogotá

Justicia

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que fueron identificados los tres cuerpos hallados en una zona boscosa de la vereda Fusungá, zona rural del municipio de Soacha, en límites con Bogotá.

Luego de los exámenes forenses, Medicina Legal confirmó que logró establecer las identidades de los cadáveres: Ricardo Elías Pabón Garcés, Eduardo Góngora Morelo y Luis Lima Gutiérrez. Los cuerpos presentaban signos de tortura y estaban incinerados.

Hacia las 10:15 de la mañana del pasado jueves 4 de junio, la Policía Nacional recibió el reporte de este hecho por parte de la Red de Apoyo.

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“Esos cuerpos presentaban signos de tortura y estaban parcialmente incinerados”, detalló el coronel Juan Andrés Gómez, comandante de la Policía de Soacha.

Unidades de la SIJIN, la SIPOL y el Modelo de Seguridad y Convivencia desplegaron labores para determinar las causas y los posibles responsables de este crimen.