MinDefensa responde a investigación de Caracol Radio sobre contrato MI-17: “No se perdió ni un peso”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la investigación revelada por la Unidad Investigativa de Caracol Radio sobre el contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17 y aseguró que no se perdió dinero público.

El pronunciamiento se da tras la publicación del reportaje titulado “El capítulo inédito del descalabro de los MI-17: Mindefensa dijo no a un contrato directo con EE.UU.”, en el que se detallan decisiones adoptadas durante el proceso contractual para recuperar la flota.

Según explicó el ministro, “no se perdió ni un peso del erario público. Todo lo contrario, le ingresaron adicionalmente a la Nación 6,49 millones de dólares y está en trámite 2,46 millones de dólares más”, frente al incumplimiento del contrato por parte de la empresa estadounidense Vertol Company Systems.

El contrato fue suscrito el 31 de diciembre de 2024 para el mantenimiento y recuperación de seis helicópteros MI-17, en medio de las restricciones internacionales impuestas a empresas rusas incluidas en la lista OFAC desde 2022.

De acuerdo con la cartera, durante la ejecución se logró poner nuevamente en servicio tres aeronaves; sin embargo, en agosto de 2025 se evidenciaron incumplimientos relacionados con la entrega de documentación técnica y otras obligaciones contractuales, lo que llevó al inicio de un proceso sancionatorio.

De los 16,23 millones de dólares entregados como anticipo, 13,58 millones presentaban riesgo de incumplimiento. No obstante, en virtud de las garantías contractuales, la aseguradora Berkley International Seguros Colombia consignó al Tesoro Nacional 20,07 millones de dólares, lo que permitió —según el Ministerio— recuperar el 100 % de los recursos comprometidos y cubrir parcialmente la multa impuesta por 8,95 millones de dólares.

El saldo restante, equivalente a 2,46 millones de dólares, se encuentra en etapa de cobro persuasivo.

Finalmente, el ministro Pedro Sánchez indicó que el Ministerio se constituyó como víctima dentro de las actuaciones correspondientes y trasladó la información a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía para las investigaciones respectivas.

El capítulo inédito del descalabro de los Mi-17: Mindefensa dijo no a un contrato directo con EE. UU.

El cuestionado proceso para contratar el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos Mi-17 del Ejército tiene un capítulo desconocido: antes de elegir ‘a dedo’ a la estadounidense Vertol Systems Company, que incumplió lo pactado luego de recibir 16,2 millones de dólares (casi 60.000 millones de pesos), Colombia había obtenido el visto bueno de Estados Unidos para hacer un negocio entre gobiernos.

En otras palabras, a la hora de entregar esta estratégica responsabilidad –por la que pagaría 32,4 millones de dólares–, el Ministerio de Defensa prefirió a un particular no certificado por el fabricante antes que a las fuerzas armadas más capaces del planeta, con las que tiene una larga historia de colaboración.

Ninguno de los funcionarios contactados por la Unidad Investigativa de Caracol Radio, incluido el ministro Pedro Sánchez, pudo responder por qué se tomó esa determinación. Lo que sí está documentado es que la Misión del Ejército de los Estados Unidos en Colombia detuvo el proceso binacional luego de ser informada verbalmente de que el Ministerio de Defensa había optado por la negociación directa con una empresa privada. Así se lo comunicó el teniente coronel Aakar C. Brahmbhatt, jefe de esa delegación, al coronel Julián Rincón, gerente del proyecto y hoy imputado por la Fiscalía.

El oficial norteamericano se abstuvo de revelar quién fue el funcionario colombiano que los enteró del cambio de planes, y de dar cualquier tipo de declaración. Su asistente se limitó a confirmar la información en poder de Caracol y a manifestar que el negocio de los Mi-17 “no es competencia de la Misión”. El ministro Sánchez también la corroboró.

Así, sin mayores explicaciones, la cartera dirigida en ese momento por Iván Velásquez desistió del proceso conocido como LOR/LOA, mediante el cual se accede a las Ventas Militares Extranjeras (FMS, por su sigla en inglés) de los Estados Unidos. Y, de paso, renunció a ventajas como el respaldo y la garantía estatales, el soporte de largo plazo y, quizá lo más importante, un menor riesgo de corrupción. Las mismas que se tenían con Rusia, que antes de la invasión de Ucrania se encargaba del mantenimiento de los Mi-17, en virtud de un convenio entre los dos países.