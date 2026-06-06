Cinematográfica fuga de alias ‘Tito’ cabecilla de ‘Los Comuneros del Sur’ en una clínica de Pasto

Justicia

Se confirma la cinematográfica fuga de Luis Alberto Villota Rodríguez, alias ‘Tito’, cabecilla del Frente Comuneros del Sur y gestor de paz del Gobierno Nacional en medio de la implementación de la Paz Total.

En el pasado perteneció a la subestructura Jaime Toño Obando del ELN.

Caracol Radio conoció que hombres armados llegaron hasta la clínica Fátima de la ciudad de Pasto en Nariño, donde lograron desarmar la seguridad del centro médico (guarda de seguridad privada), así como al custodio (funcionario del INPEC) y luego de esto, se escapó.

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El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó a Caracol Radio que los hechos ocurrieron sobre las 9:30 de la noche del pasado viernes 5 de junio.

Hombres armados llegaron hasta las instalaciones de la clínica Fátima de la ciudad de Pasto e intimidaron al personal médico y desarmaron y hurtaron el armamento de la guardia privada y del funcionario del Inpec que custodiaba a alias ‘Tito’.

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“Durante la incursión armada al centro asistencial, el vigilante y el miembro del Cuerpo de Custodia y Vigilancia fueron despojados de su armamento, pero no recibieron lesiones que lamentar”, informó el Inpec, que además señaló que se activó un plan para recapturar al cabecilla guerrillero.

El recluso ingresó a la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Pasto el día 26 de febrero de 2026 por los delitos de rebelión, secuestro simple y homicidio en persona protegida a cargo del juez Penal Municipal ambulante de Pasto.

El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Hernando Calderón, informó que se activó un plan candado para rastrear al cabecilla del Frente Comuneros del Sur

“Anoche alrededor de las 11:00 de la noche, fuimos alertados por parte del Inpec, de la fuga de una persona privada de la libertad, que se encontraba bajo su custodia en una clínica, inmediatamente iniciamos las labores de búsqueda, se instalaron puestos de control para lograr el paradero de esta persona, para poder lograr la recapturarlo”, informó el coronel Calderón