Envían a prisión a sujetos que harían parte de red delincuencial dedicada al paseo millonario

Condenan a 43 años de prisión a mujer que participó en 'paseo millonario' . Foto: Getty Images( Thot )

Justicia

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá envió a prisión a tres hombres que, al parecer, hacen parte de un grupo delincuencial dedicado al paseo millonario de conductores de plataformas virtuales de transporte.

Se trata de Ronald Camilo Vera Pulido, Pedro Alexis Téllez Ariza y Carlos Anderson Méndez Pulido, quienes estarían relacionados con el secuestro y hurto de pertenencias e incluso de los vehículos de conductores de aplicaciones de transporte.

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Los procesados fueron identificados como: Ronald Camilo Vera Pulido, Pedro Alexis Téllez Ariza y Carlos Anderson Méndez Pulido. Foto: Fiscalía. Ampliar Los procesados fueron identificados como: Ronald Camilo Vera Pulido, Pedro Alexis Téllez Ariza y Carlos Anderson Méndez Pulido. Foto: Fiscalía. Cerrar

La Fiscalía General de la Nación reveló que, entre los elementos materiales probatorios recopilados, se encuentra que los procesados, al parecer, creaban perfiles falsos para solicitar servicios hacia determinados lugares de la ciudad.

Tras abordar los vehículos, presuntamente amedrentaban a las víctimas mediante el uso de armas de fuego y cortopunzantes, y las obligaban a ubicarse en la parte trasera de los automotores.

“Durante el trayecto, el conductor era intimidado para que entregara las claves de sus aplicaciones bancarias y, de esta manera, realizaban transacciones, compras o transferencias de dinero”, informó la Fiscalía.

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Los investigadores del caso lograron establecer que los tres hombres tenían roles definidos dentro de la presunta red delincuencial.

“En ese sentido, Vera Pulido sería el cabecilla y el encargado de conducir el vehículo hurtado y de contactar a otras personas para que hicieran parte de la organización ilegal. Los otros dos, al parecer, amenazaban a los conductores y se apropiaban de los elementos de valor”.

Por estos hechos, una fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple y hurto calificado y agravado. No obstante, los procesados no aceptaron los cargos.

Los detenidos fueron identificados como: Ronald Camilo Vera Pulido, Pedro Alexis Téllez Ariza y Carlos Anderson Méndez Pulido. Foto: Fiscalía. Ampliar Los detenidos fueron identificados como: Ronald Camilo Vera Pulido, Pedro Alexis Téllez Ariza y Carlos Anderson Méndez Pulido. Foto: Fiscalía. Cerrar

Luego de evaluar los argumentos de la fiscal, el juez impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra Vera Pulido y Téllez Ariza. Por su parte, Méndez Pulido fue cobijado con detención domiciliaria y estará bajo supervisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).