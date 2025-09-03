MinDefensa inicia proceso sancionatorio por incumplimiento en mantenimiento de helicópteros MI-17

Colombia

El Ministerio de Defensa Nacional anunció el inicio de un proceso sancionatorio administrativo contra la empresa Vertol Systems Company INC, contratista encargada del mantenimiento y extensión de horas de vuelo de seis helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.

El contrato, suscrito por más de 32.463 millones de pesos, incluía la reparación, adquisición de componentes y extensión operativa de las aeronaves hasta el 15 de noviembre de este año.

Sin embargo, de acuerdo con el informe del supervisor del proceso, aunque se cumplió con parte de la entrega, persisten retrasos en la reparación y en el overhaul (mantenimiento) de los equipos, lo que compromete el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

El Ministerio citó al representante legal de la compañía a una audiencia pública, en la que también participará la aseguradora como garante del contrato.

Según la entidad, este procedimiento busca establecer la responsabilidad del contratista y, de ser necesario, aplicar sanciones que incluyen multas, ejecución de cláusulas penales y reclamación de garantías.

La Contraloría General de la República también inició un seguimiento permanente a la ejecución del contrato, con el fin de vigilar el uso de los recursos públicos comprometidos.