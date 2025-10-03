Contraloría advierte riesgo millonario en contrato de helicópteros del Ejército MI-17

La Contraloría General de la República lanza una advertencia al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional por las irregularidades detectadas en el Contrato 012 de 2024, firmado con la empresa Vertol Systems Company para el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17.

El contrato, suscrito el 31 de diciembre de 2024, tiene un valor de 32,4 millones de dólares (cerca de 130 mil millones de pesos) y buscaba garantizar la operatividad de estos equipos para el transporte de tropas y la logística militar.

Un contrato en estado crítico

De acuerdo con la Contraloría:

Al contratista ya se le entregó un anticipo del 50% (16,2 millones de dólares).

(16,2 millones de dólares). A la fecha, solo se ha ejecutado el 8% del trabajo .

. La empresa presenta serias dudas sobre su experiencia, capacidad técnica y financiera , pero aun así fue seleccionada.

, pero aun así fue seleccionada. Se modificaron las condiciones originales del contrato para favorecer al contratista, reduciendo garantías y cambiando la forma de pago.

Riesgos para el país

Se advierte que están en riesgo más de 13,5 millones de dólares del anticipo, los cuales podrían perderse si la empresa incumple. Además, afecta directamente la capacidad aérea del Ejército, que se queda sin parte de su flota de helicópteros para transporte de personal, operaciones estratégicas y atención de emergencias.

Críticas a la gestión del Ministerio

Pese a que desde febrero de 2025 el Ejército reportó incumplimientos y alertó al Ministerio, este solo abrió proceso por incumplimiento en septiembre, lo que evidencia una reacción tardía.

La Contraloría concluye que las fallas en la contratación, los cambios en las condiciones iniciales y la falta de control oportuno han puesto en riesgo el patrimonio público y la seguridad nacional.