¡Ojo! Se cierra el carril autopista Sur con carrera 51, al sur de Bogotá: Durará varios días

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá ha anunciado el cierre de un carril en la autopista Sur con la carrera 51, sentido oriente a occidente en límites de las localidades de Tunjuelito, Antonio Nariño y Puente Aranda.

Esta intervención se realizará desde las 10:00 p.m. de este viernes 13 de marzo hasta las 04:00 a. m. del martes 17 de marzo del 2026. El carril se mantendrá cerrado las 24 horas para todo paso vehicular, lo que puede generar embotellamientos por quienes transiten la vía.

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Con esto en cuenta, cabe acotar que los buses articulados de Transmilenio no se verán afectados por los cierres y continuarán transitando por su calzada exclusiva.

Este tramo pasa al lado de las estaciones de TransMilenio Alquería y General Santander. De acuerdo con la SDM, el propósito de estos cierres es para adelantar las actividades de conservación de la malla vial y reposición de losas de concreto, en cumplimiento del contrato IDU-1509-2025.

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Cómo se gestionará el tránsito en Bogotá tras estos cierres del carril de la autosur

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar la seguridad a los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó

Tránsito de vehículos particulares y transporte público

Los usuarios que transitan en sentido oriente - occidente (Bogotá – Soacha) por la autopista Sur, continuarán transitando por los tres carriles restantes que quedarán habilitados sobre el corredor.

Puntos de cierre y desvío para transitar la autopista sur de Bogotá (Crédito: Alcaldía de Bogotá) Ampliar Puntos de cierre y desvío para transitar la autopista sur de Bogotá (Crédito: Alcaldía de Bogotá) Cerrar

Manejo peatonal

Los andenes no sufrirán ningún tipo de afectación, por este motivo los peatones podrán transitar normalmente por la infraestructura destinada para ellos.

¿Cómo enterarse de los nueves cierres viales que haya en Bogotá?

Este anuncio se suma a otros proyectos que se han hecho en Bogotá para la culminación de los contratos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), encargado de la planeación, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial de la ciudad

Con esto en cuenta, la Alcaldía de Bogotá, en articulación con la Secretaría de Movilidad, publican los planes de cierre que se llevarán en la ciudad. En el sitio web de la SDM, los ciudadanos pueden acceder a la sección de “Mapas de Movilidad”, la cual integra datos sobre cierres viales por obras, eventos culturales o incidentes imprevistos.

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También hay casos en los que hay cierres viales inesperados por accidentes o problemas en las vías. En tal caso puede consultar la cuenta oficial de tránsito de Bogotá en X (antes Twitter) conocida como @BogotaTransito. Este canal ofrece actualizaciones minuto a minuto sobre siniestros viales, semaforización fuera de servicio y desvíos activos. Así puede estar al tanto de las novedades en movilidad cada día.

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