Alarmantes cifras de violencia en Bogotá: una mujer enfrenta riesgo de feminicidio cada 37 minutos

Las cifras sobre violencia contra las mujeres en Bogotá continúan generando preocupación en distintos sectores de la ciudad. El Concejo de Bogotá asegura que el Instituto Nacional de Medicina Legal reportó 3.211 casos de violencia intrafamiliar en Bogotá, lo que representa un aumento del 7% frente al mismo periodo del año anterior, es decir, siete de cada diez víctimas fueron mujeres.

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades es riesgo de feminicidio en la capital. Según la Secretaría Distrital de la Mujer, en el primer trimestre del año se reportaron cerca de 3.569 casos asociados a este tipo de riesgo, es decir, alrededor de 40 casos diarios o una mujer en peligro cada 37 minutos. Además, se realizaron 895 valoraciones de riesgo y el 43% fueron catalogadas en nivel extremo.

Las estadísticas también muestran que la mayoría de agresiones provienen de parejas o exparejas sentimentales, con aproximadamente 2.481 casos reportados, lo que evidencia que el entorno familiar sigue siendo uno de los principales focos de violencia contra las mujeres.

Las mujeres entre 29 y 39 años aparecen como el grupo más afectado, seguidas por jóvenes entre los 18 y 28 años. En cuanto a las zonas con mayor incidencia, las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba concentran buena parte de los casos reportados.