Bogotá abrirá convocatoria laboral para 780 Gestores del Orden: Ya publicaron los requisitos

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, en cooperación con la Agencia de Empleo Compensar, busca seleccionar los nuevos 780 Gestores del Orden en la ciudad. La entidad aclara que esta oferta se trata de un empleo temporal.

Este equipo está vinculado a la planta de personal de la entidad, que tiene como objetivo prevenir delitos, recuperar espacios, promover el respeto por las normas y enfrentar problemáticas como lo serían el exceso de ruido, mala gestión de residuos y consumo de sustancias en el espacio público, por medio del diálogo.

Esta convocatoria dará apertura oficial en las próximas semanas sin embargo la entidad ya ha publicado los requisitos necesarios para poder aplicar, mismos que le dejaremos aquí.

Aquí puede encontrar la documentación que esta convocatoria solicita:

¿Cuáles son los requisitos para poder aplicar a la convocatoria de los Gestores del Orden de Bogotá?

Estos son los requisitos publicados por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia para su nueva convocatoria de Gestores del Orden en Bogotá.

Cédula de ciudadanía o cédula de extranjería.

Certificación de situación militar definida: aplica para hombres, incluso si se encuentra en trámite .

. Libreta militar: aplica para hombres.

Tarjeta profesional: cuando aplique de acuerdo con el empleo y el pregrado .

. Identificación de nombre identitario ( si aplica ): de acuerdo con la Directiva 005 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá sobre lineamientos para la protección de los derechos de las personas transgénero en el ámbito de la gestión del talento humano y la vinculación en el Distrito Capital. En caso de solicitar su uso, se debe presentar un documento firmado dirigido a la Dirección de Gestión Humana de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

): de acuerdo con la Directiva 005 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá sobre en el ámbito de la gestión del talento humano y la vinculación en el Distrito Capital. En caso de solicitar su uso, se a la Dirección de Gestión Humana de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Formato firmado de hoja de vida del SIDEAP: formato del Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública. Si no cuenta con usuario, deberá crearlo en el aplicativo y firmar el documento generado .

. Certificación de educación formal: diploma(s) y acta(s) de grado de estudios como bachiller, técnico, tecnólogo, profesional, especialista o maestría . Los documentos deben unirse en un solo PDF, organizados cronológicamente del más reciente al más antiguo.

. Los documentos deben unirse en un solo PDF, organizados cronológicamente del más reciente al más antiguo. Certificación de educación informal y desarrollo humano: cursos, seminarios, talleres o diplomados que incluyan nombre de la institución, programa, intensidad horaria y certificación de aprobación. Deben unirse en un solo PDF y organizarse cronológicamente del más reciente al más antiguo .

que incluyan nombre de la institución, programa, intensidad horaria y certificación de aprobación. . Certificación de experiencia laboral: los certificados deben incluir nombre del empleador, cargo, funciones desempeñadas, fecha de ingreso y fecha de terminación .

. Declaración juramentada de bienes y rentas – SIDEAP: formato firmado del Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública.

del Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública. Declaración de conflicto de interés – SIDEAP: diligenciada en el módulo correspondiente del aplicativo SIDEAP .

. Declaración de bienes y rentas y registro de conflicto de interés – SIGEP: en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 .

. Certificación de afiliación a salud (EPS): certificado de afiliación no mayor a 30 días de expedición .

. Certificación de afiliación a fondo de pensiones: o formulario de afiliación diligenciado si no se encuentra afiliado .

. Certificación de afiliación a fondo de cesantías: o formulario de afiliación diligenciado si no se encuentra afiliado .

. Certificación bancaria: con fecha de expedición no mayor a 30 días.

La Secretaría Distrital de Seguridad dará la información de la apertura de la convocatoria próximamente, a través de sus canales oficiales.

La fecha y enlace de la oferta serán publicados en la Agencia de Empleo Compensar.

