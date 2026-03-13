Pico y Placa solidario en Bogotá 2026: Precio por día, link para pagarlo y verificar si está activo

El Pico y Placa Solidario es una alternativa que se establece en Bogotá para que los conductores puedan circular sin estar sujetos a la restricción habitual del pico y placa, a cambio de una tarifa que se puede adquirir de manera diaria, mensual o semestral.

Esta iniciativa tiene como objetivo destinar este recaudo a la financiación, el fortalecimiento y el mejoramiento de la calidad del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad.

El precio que tiene esta tarifa para este año por día es de $70.294 pesos, esto según la Secretaría Distrital de Movilidad, que por medio de la Resolución 120963 de 2026 actualizó los valores de servicios de movilidad, entre ellos los de la base del Pico y Placa Solidario.

Si está interesado en pagar o consultar la vigencia del Pico y Placa Solidario, puede hacerlo por medio del siguiente link oficial:

Por medio de este enlace también podrá hacer una breve simulación de cuánto debería pagar dependiendo del modelo de su vehículo, tipo de cilindraje y demás.

Le puede interesar: ¿Cuál es el futuro de la escultura Ala Solar en Bogotá?

¿Cuáles son las tarifas que existen del Pico y Placa Solidario en Bogotá 2026?

Las tarifas de este permiso para este 2026, según la Secretaría Distrital de Movilidad, son las siguientes:

Permiso por 1 día: $70.294

$70.294 Permiso por 1 mes: $561.808

$561.808 Permiso por 6 meses: $2.809.311

También puede leer: Cuatro policías fueron atropellados por un taxista borracho en Bogotá

¿Cómo pagar el Pico y Placa Solidario de Bogotá?

Aquí le contamos el paso a paso para realizar el trámite, mismo que debe llevarse a cabo en la plataforma oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad:

Ingrese a este enlace: https://picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co/Inicio Diligenciar el formulario de registro: En este paso se ingresan los datos personales del solicitante, la información del vehículo y el tipo de permiso que se desea obtener. Confirmar y registrar la solicitud: Es fundamental revisar que los datos estén correctos antes de enviar la solicitud de manera definitiva a través de la plataforma. Hacer el pago en línea: El pago se realiza únicamente por medio de PSE, desde una cuenta bancaria. No están habilitados otros métodos de pago como tarjetas de crédito. Completar el módulo de sensibilización: Una vez aprobado el pago, el usuario debe realizar un módulo obligatorio que incluye la validación de identidad, un curso corto y un compromiso con la movilidad sostenible. Este requisito se cumple una sola vez al año. Entrada en vigencia del permiso: Tras finalizar el proceso, el permiso se activa en la fecha seleccionada y el vehículo queda registrado como autorizado para circular sin la restricción de pico y placa durante el periodo pagado.

También le puede interesar: Bogotá sigue buscando donantes de células madre para salvar vidas

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: