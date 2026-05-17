Fue hallado sin vida Dilan Linares, el niño de siete años que cayó al río Tobia en Nocaima

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nocaima informó que el domingo 17 de mayo fue activado un operativo de búsqueda y rescate tras el reporte de la caída accidental del menor Dilan Linares, de siete años, al río Tobia, en el sector de la vereda Volcán, en Cundinamarca.

Una vez se informó a las autoridades, las labores de busqueda comenzaron de manera inmediata y contaron con la participación de unidades de Bomberos de Nocaima y Nimaima, en coordinación con la Policía Nacional, familiares y habitantes de la zona.

Horas después, los organismos de socorro confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida del menor en el sector conocido como El Naranjal. Tras la recuperación del cuerpo, las autoridades quedaron a la espera de la llegada del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nocaima