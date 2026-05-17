Tragedia en Fontibón: niño de cinco años murió tras caer desde un piso 15 de conjunto residencial

El Coronel Norberto Caro, Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá confirma que un niño de cinco años falleció tras caer desde un piso 15 en el sector de Caminos de Fontibón.

La Policía Metropolitana de Bogotá, asegura que el hecho se registró sobre las 2:55 de la madrugada en la carrera 135 #17-78.

De acuerdo con las primeras indagaciones “el menor estaba en compañia de otro y al parecer estaban jugando, producto de ello cae al vacio y se ocaciona la muerte”, explica Caro.

Mientras tanto, Medicina Legal adelanta las labores correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte del menor en la ciudad de Bogotá.

Segundo caso relacionado con presunto descuido familiar

Este es el segundo caso similar que se registra en menos de diez días en Bogotá. El pasado 7 de mayo, habitantes del barrio La Gaitana, evitaron una tragedia luego de que un niño de dos años cayera desde la terraza de una vivienda de cuatro pisos. Aunque el hecho generó momentos de angustia entre los vecinos, el menor sobrevivió y no sufrió lesiones.

Ampliar Cerrar

El menor fue llevado a un hospital, dondedescartaron fracturas y otras lesiones de gravedad. Según el reporte clínico, el niño permanecía estable, consciente y sin signos de alarma.



